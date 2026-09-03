豪雨打在關鍵期…台東大目釋迦落果、病害增 立委促啟動災損會勘

台東自8月中旬起接連受到豪雨影響，偏偏正值大目釋迦授粉、結果的重要生長期，不少果園出現落果、果實受損及病害等情形，農民憂心連日雨勢恐衝擊年底產量及收入。立委黃建賓今天實地走訪釋迦果園了解災情，並向農糧署反映，要求中央儘速會同台東縣政府啟動災損會勘，全面盤點受災情形，協助農民申請天然災害救助。

黃建賓表示，台東是全國重要釋迦產區，釋迦更是許多農民一整年的主要收入來源，但近期豪雨不斷，對目前正處授粉、結果階段的大目釋迦造成明顯影響。

從果園現場可見，不少果樹已有落果情形，部分果實長時間受雨水影響，出現黑青病等問題。農民擔心的不只是眼前落掉的果實，更包括後續果實品質及整體產量可能受到影響，進而衝擊年底採收收益。

黃建賓指出，農民靠天吃飯，但面對極端天候造成的農業損失，政府不能等災情擴大才處理。尤其近期仍有降雨，更應即時掌握各產區災情，因此已向農糧署反映，要求儘速通知縣府及相關單位共同現勘，盤點各地釋迦果園受災程度，依實際災損協助提報天然災害救助。

他說，釋迦從開花、授粉到結果，農民投入大量時間、心力及生產成本，如今辛苦栽培的成果受到豪雨影響，對農民而言並非只是少收一些水果，而可能直接影響一整年的家庭收入。

黃建賓強調，天災無法預測，但政府能否在農民最需要的時候及時伸出援手，卻是政府的責任。後續將持續追蹤中央、地方會勘及救助辦理進度，若實際災損達到相關標準，也將持續向中央爭取協助。

他呼籲相關單位加速災損調查及行政作業，務實反映農民實際受災情形，讓受災農民及早獲得協助，降低豪雨對台東釋迦產業及農民生計的衝擊。