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基隆表演藝術中心導入電子票 手機刷票輕鬆入場

中央社／ 基隆3日電

基隆市文化觀光局推動藝文服務數位化，基隆表演藝術中心9月起啟動電子票購票及電子驗票服務，觀眾持手機即可入場，打造更便利的藝文體驗。

文觀局今天指出，過去表演藝術中心主要採紙本票券，觀眾購票後須至實體分銷點或超商列印票券，9月起啟用OPENTIX平台售票節目的「電子票購票」及「電子驗票」服務。

未來主辦單位或表演團體可選擇於OPENTIX平台提供電子票，觀眾可透過OPENTIX App購買及管理電子票券，觀賞節目當天持手機出示票券，由前台人員掃描即可入場。

此外，文觀局表示，過去街頭藝人辦理證照申請或換發時，繳費程序較繁複，部分情況須親自辦理，「街頭藝人線上繳費金流介接服務」已於1日上線，街頭藝人可透過手機或電腦線上完成申請，並可選擇信用卡、實體或網路ATM轉帳、超商代碼等方式繳費，減少往返時間與行政程序。

文化觀光局長江亭玫表示，文觀局積極推動服務數位化，善用科技優勢讓行政服務更簡單、藝文體驗更便利，將「智慧治理」落實在市民生活中，期盼讓表演藝術工作者及市民都能感受到文化藝術服務的提升。

基隆 表演藝術 手機

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