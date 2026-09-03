遭質疑空降參選花蓮市長 柯文哲力挺戴于文：真正土生土長花蓮人

台灣民眾黨徵召前發言人戴于文參選花蓮市長，今天由創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌及立委陳昭姿陪同完成登記。面對外界質疑長期在台北發展的戴于文是「空降」參選，柯、黃兩人皆出面力挺，強調戴于文是土生土長的花蓮人，並將把在台北累積的行政與政治經驗帶回家鄉。

花蓮民眾黨推3人參選，包括角逐花蓮市長的戴于文、轉戰縣議員的花蓮市民代表蔡翼陽，以及參選壽豐鄉民代表的陳咸均。今天上午黨公職與支持者齊聚花蓮市公所前舉辦聯合造勢活動，高喊「花蓮新市長、扛起新未來」後，一同進入市公所辦理登記。

戴于文表示，希望與花蓮鄉親攜手迎接改變，讓花蓮走向新的未來，花蓮不應成為特定家族或勢力長期主導的地方，這次參選就是改變的開始，期盼獲得鄉親支持，打造更好的花蓮。

黃國昌表示，看過戴于文提出的政見後深受感動，認為其所主張的新政治並非停留在口號，而是具體制度改革。他指出，未來市政除法定支出外，將推動參與式預算機制，讓市民共同決定部分預算用途，同時建立市政儀表板，公開重大建設與政策執行進度，落實公民監督與資訊透明。

柯文哲則強調，戴于文是道地花蓮子弟，曾擔任台北市長機要秘書，也參與總統大選及民眾黨中央黨務工作，具備完整歷練。他表示，戴于文此次接受徵召返鄉服務，希望將在台北累積的經驗帶回花蓮，為家鄉發展貢獻心力。

「花蓮不是魏家的，也不是傅家的，而是大家的」柯文哲說，未來仍需仰賴市民共同參與地方發展，期許民眾黨持續深耕地方基層，讓支持力量從一株株小草逐漸匯聚，成為推動地方改革的重要力量。

民眾黨推出陳咸均參選壽豐鄉民代表。記者王思慧／攝影

台灣民眾黨徵召前發言人戴于文（前）參選花蓮市長，今天由創黨主席柯文哲（後排左一）、黨主席黃國昌（後排左三）及立委陳昭姿（後排左二）陪同完成登記。記者王思慧／攝影