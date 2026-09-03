基隆藝文數位升級 街頭藝人證照費、劇場電子購驗票手機就搞定

因應數位科技與無現金支付時代趨勢，基隆市文化觀光局推動藝文服務數位化，從藝文工作者的行政服務到觀眾進入劇場的觀賞體驗，全面導入科技應用。9月起，街頭藝人證照費繳納、劇場電子驗票等手機就可搞定，不用來回奔波。

基隆藝文服務增兩項新措施，除「街頭藝人證照繳費金流介接服務」上路，街頭藝人繳納證照費可選擇信用卡、ATM、四大超商繳納不用再臨櫃奔波或寄送現金袋，換證辦證更便利。

過去街頭藝人辦理證照申請或換發時，繳費程序較為繁複，部分情況仍須親自臨櫃辦理。新系統街頭藝人不論身在何處，都可透過手機或電腦線上完成申請，並可依需求選擇信用卡、ATM轉帳（實體ATM或網路ATM）或超商代碼等方式進行繳費，大幅減少往返時間與行政程序。

另基隆表演藝術中心啟用OPENTIX平台售票節目的「電子票購票」及「電子驗票」服務，過去表演藝術中心售票節目主要採紙本票券，觀眾購票後，須至OPENTIX分銷點或超商列印紙本票券，進場再持票驗票。

觀眾可直接透過OPENTIX App購買、儲存及管理電子票券，觀賞節目當日持手機出示票券，由前台服務人員以掃描方式完成驗票，即可快速入場。除可減少觀眾列印及攜帶紙本票券的不便，也能降低紙張使用，落實環保無紙化概念。

文化觀光局長江亭玫指出，未來將持續推動藝文服務數位轉型，透過科技優化行政流程與服務體驗，打造更友善、便利且永續的藝文環境。

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電子票券相關資訊 https://service.opentix.life/faq/