影／黃國昌轟綠營「放棄花蓮」 改變花蓮政治由民眾黨承擔

台灣民眾黨徵召前黨發言人戴于文參選花蓮市長，今天由黨主席黃國昌及創黨主席柯文哲陪同完成登記。面對花蓮市長選舉未出現藍白合，黃國昌表示，國民黨與民進黨均未提名人選投入花蓮市長選戰，尤其民進黨在縣長、市長選舉雙雙缺席「好像放棄花蓮」，若民進黨沒有決心承擔改變花蓮政治的責任，就由民眾黨來承擔。

花蓮縣長由國民黨徵召的吉安鄉長游淑貞、無黨籍花蓮縣議長張峻及無黨籍縣議員魏嘉賢角逐，形成泛藍陣營分裂競逐局面；市長選戰則由現任市長魏嘉彥以報備參選方式爭取連任，民眾黨則派出戴于文迎戰。

黃國昌表示，外界討論的藍白合在花蓮並不存在，因為國民黨並未推出正式提名人選，民眾黨與國民黨之間自然沒有競合問題。反倒是民進黨在花蓮縣、市長選舉都未提名候選人，「民主進步黨好像放棄花蓮」，讓他至今仍看不懂背後考量，雖然這屬於民進黨的家務事，但若民進黨沒有勇氣承擔改變花蓮政治的責任，就交由民眾黨承擔。

柯文哲表示，自己長期思考如何讓民眾黨從少數支持者，逐步發展成具制度與基層實力的政黨，透過深入社區、扎根地方，避免成為曇花一現的政治力量；自己經常反省為何民進黨能夠長期掌握政治主導權，原因之一在於在野監督力量不足，因此民眾黨必須持續壯大，成為台灣政治的重要制衡力量。

對於縣長選情，黃國昌坦言，民眾黨受限於人力及資源，目前尚無能力推出縣長候選人，因此決定集中資源投入花蓮市長選舉，全力支持戴于文。縣長選戰距離投票仍有一段時間，選民更應關注各候選人是否提出具體願景，以及如何解決花蓮長期面臨的觀光、交通與產業發展等問題。

柯文哲則以局外人角度觀察花蓮選情，坦言自己對地方政治並不熟悉，認為今年縣長選舉情勢相當複雜，花蓮出現兄弟分別投入不同層級選舉、有黨籍與無黨籍參選的情況，加上國民黨未提名現任市長角逐連任，整體政治版圖令人難以理解，直言這次花蓮選戰「霧裡看花」，甚至形容「真的很詭異」。

民眾黨主席黃國昌表示，民進黨在花蓮縣長、市長選舉雙雙缺席「好像放棄花蓮」，若民進黨沒有決心承擔改變花蓮政治的責任，就由民眾黨來承擔。記者王思慧／攝影