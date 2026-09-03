台東釋迦果競賽經歷焚風豪雨　林信宇奪冠

從園區管理到果實評鑑競賽，長達一個多月、經歷焚風和豪雨考驗的台東釋迦果競賽，成績出爐，林信宇奪得冠軍，陳富銘、林承憲獲亞軍，陳國賢、尤偉吉及趙家沂獲季軍。

農業部台東區農業改良場昨天下午進行番荔枝（釋迦）果實評鑑，成績出爐，今天在官網公布得獎名單。

台東區改良場長陳信言今天告訴中央社記者，這次競賽自報名至果品評鑑期間，台東地區先後受到颱風白海豚 （焚風）及0822豪雨侵襲，部分果園陸續傳出果實擦傷、落果及軟果等災情，對競賽的進行造成相當大的挑戰。

他說，參賽農友不僅要接受評審委員的專業評比，也必須經歷天候考驗，才能順利完成比賽。因此，每名得獎農友都十分優秀，具備一定的果園防災能力，生產的果實品質也相當良好。

台東區農改場表示，評鑑結果，冠軍為林信宇，亞軍陳富銘和林承憲，季軍陳國賢、尤偉吉、趙家沂，優等陳文中、李沅霖、蔡書德、吳慧娥。

台東區農改場表示，這次評鑑邀請台灣大學、嘉義大學、屏東科技大學及台東專科學校等學校共7名教授擔任評審。競賽分為兩階段進行，從8月至9月，第1階段為果園評鑑，占總成績60%，評審委員針對栽培管理、健康安全及肥培管理等項目進行評分，並於現場隨機採果，送交台東大學進行農藥殘留檢測。

第2階段果品評鑑占總成績40%，由評審委員就果品外觀、重量、果型、色澤及農藥殘留檢測結果等項目進行綜合評比，最後選出本年度的優勝農友。

評審團表示，台東地區農友多採行草生栽培，果園土壤有機質含量豐富，整體生產環境及生態條件良好，農友對果園管理也相當用心。不過，這次比賽仍發現部分農友尚未養成定期檢驗土壤及葉片的習慣，建議農友多加利用台東場提供的免費土壤及植體營養診斷分析服務，作為每年施用肥料的依據，以維持適當樹勢，提升果實的品質及生產效益。

台東區農改場表示，競賽完整得獎名單公布於改良場區域教學中心公布欄及官方網站，也將擇期辦理優質果園示範觀摩會，屆時將邀請果農分享栽培管理經驗，以精進產業生產技術。台東地區番荔枝產季可持續至秋季，中秋送禮不妨來一盒圓潤可口、品質優良的台東釋迦，支持在地的特色農產品。