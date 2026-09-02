指土地公升官變城隍爺還像傅崐萁 張景森：吉安鄉長循例敢不像嗎？

九合一選舉將至，行政院前政務委員張景森今日前往花蓮吉安慶豐市場，赫然發現當地城隍爺長相神似國民黨立委、花蓮縣前縣長傅崐萁，一查之下才知該名城隍爺過去由傅崐萁加官晉爵；他說，今年吉安鄉長可能又要循慶豐土地公變城隍爺例子，由傅崐萁加冕升官做縣長，她敢長得不像傅嗎？

「在花蓮，連城隍爺都必須長得像傅崐萁！」張景森指出，傳統城隍爺是官神，通常是深色面孔，臉型較長或方正，濃眉大眼，神情嚴肅，有些甚至怒目而視，但慶豐城隍爺這尊面色紅潤，臉又圓又寬，兩頰飽滿，眼睛細細瞇著，鼻頭圓潤，嘴角微微上揚，神情更接近親切、和善，甚至笑咪咪。

張景森指出，把那頂華麗官帽和大鬍子暫時遮起來，只看臉，真的越看越像傅崐萁，用AI對比分析後，長相相似度85%以上；查閱歷史後，原來祂的官位，還是傅崐萁親自給祂加的，難怪不敢不像傅崐萁，祂原來根本不是城隍爺，只是土地公，算是村長或鄉長。

張景森說，政治最有意思的地方，有時候就在這些象徵，傅崐萁經營花蓮多年，他建立的不只是選舉機器。地方政治人物、宮廟、祭典、地方組織、人情網絡彼此交織，久而久之，政治權力就不只存在於縣政府、議會和選舉，而是滲入地方生活的各個角落。

他表示，人家說傅崐萁是「花蓮王」還低估了，傅連陰間土地公變城隍爺都能管，所以在花蓮，連城隍爺都必須長得像傅崐萁，這不是一句玩笑話。今年吉安鄉長可能又要循慶豐土地公變城隍爺的例子，由傅崐萁加冕升官做縣長。這位縣長能夠做自己嗎？她敢長得不像傅崐萁嗎？