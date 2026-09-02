影／基隆市府智慧海洋城市願景 謝國樑：3年施政成果接軌下個10年

基隆市長謝國樑今天舉辦「基隆市2030智慧海洋城市願景成果發表會」，謝國樑說，市府持續推動港灣再造，發展郵輪、遊艇及海洋相關產業，八斗子遊艇碼頭已正式啟用，並進一步規畫水陸兩棲運具等創新應用，讓海洋不只是城市風景，更能轉化為交通、觀光及產業發展的動能，3年施政成果將接軌下一個10年。

謝國樑說，過去3年多，基隆捷運持續推進，行人環境、騎樓整平等城市建設逐步改善；市府也打造室內兒童樂園，推動育兒支持及長者照護，並積極導入AI與數位科技，讓科技應用於城市治理與市民生活，從交通、環境到全齡照護，逐步累積基隆邁向2030的城市能量。

謝國樑表示，海洋是基隆最深厚的城市底蘊，也是最重要的發展優勢。市府持續推動港灣再造，發展郵輪、遊艇及海洋相關產業，八斗子遊艇碼頭已正式啟用，並進一步規劃水陸兩棲運具等創新應用，讓海洋不只是城市風景，更能轉化為交通、觀光及產業發展的動能。

在推動智慧海洋城市的過程中，基隆市政府與國立台灣海洋大學持續深化合作，借重海大在海洋科研、產業及人才等領域的專業能量，共同思考基隆未來發展。國立台灣海洋大學校長許泰文表示，基隆具有非常特殊的海洋條件，水陸兩棲運具是非常好的政策方向，不僅能串聯陸域與海域交通，也能延伸觀光及海洋產業發展，展現基隆發展智慧海洋城市的特色。

謝國樑指出，城市治理不能只看眼前，更要為下一個世代提前布局，「有些城市建設，今天做了，未必明天就能看到成果。」從上任以來推動的各項建設，到今天提出2030智慧海洋城市願景，都是一步一步累積、持續往前的過程。面向未來，市府將以海洋為基礎、科技為動能、市民為核心，持續與海大及產官學研各界合作，讓既有成果成為下一階段發展的起點，帶領基隆朝智慧海洋城市邁進，打造一座更宜居、更有活力，也更具競爭力的城市。

基隆市長謝國樑今天舉辦「基隆市2030智慧海洋城市願景成果發表會」。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天舉辦「基隆市2030智慧海洋城市願景成果發表會」。圖／基隆市政府提供