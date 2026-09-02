40國明信片齊聚陽明海洋文化藝術館 紙上航線呈現印刷工藝與手寫溫度

基隆市陽明海洋文化藝術館推出《紙上航線》明信片微型展，集結來自全球各地明信片交換玩家（Postcrossers），寄達的約400 張實體明信片，結合木製世界地圖，手寫文字的溫暖與跨越陸海的航線脈絡交織，邀請民眾近距離欣賞世界各國的印刷工藝與手寫溫度。

陽明海運文化基金會表示，在過往航海時代，信件與明信片主要依靠船舶跨洋運輸，也保存觀光「郵輪（Mail Ship）」名稱的歷史由來，基隆港至今仍是台灣最具代表性的郵輪母港與海運樞紐。

紙上航線在陽明海洋文化藝術館3樓展出，深耕海運文化與在地歷史的連結。展區結合世界地圖，從台灣基隆為起點，連結亞洲、歐洲、美洲到大洋洲，對「基隆400」祝福的寄信者，透過地理位置、明信片封面、郵票與郵戳，認識寄信人的國家、城市與特色。

基金會與全球最大明信片交換平台Postcrossing合作，展出約400張造型多元、媒材豐富的明信片，包含手繪、立體造型、拼貼設計明信片等，錯落有致地陳列於牆面與桌面層架，讓觀眾得以近距離欣賞世界各國的印刷工藝與手寫溫度。

作品也以國旗圖釘，標示明信片的來源國，挑選展示來自該國的明信片，民眾觀賞時可綜覽世界各國的地理位置，感受基隆與全球各地的密切連結。

陽明海洋文化藝術館表示，紙上航線微型展不僅邀請民眾於展區親手拿起明信片細細閱讀，仔細感受來自異國的文字與文化，更鼓勵大家化感動為行動。觀展後可前往館舍1樓1915 商店，選購精美明信片與郵票，並在館外特色《波光韻運》郵筒裝置投遞平信（不限國內外），讓這份紙上航線的美好，從基隆港再次出發，將祝福傳遞給自己或遠方的親友。

基隆市陽明海洋文化藝術館推出《紙上航線》明信片微型展，邀請民眾近距離欣賞世界各國的印刷工藝與手寫溫度。圖／陽明海洋文化藝術館提供

基隆市陽明海洋文化藝術館推出《紙上航線》明信片微型展，邀請民眾近距離欣賞世界各國的印刷工藝與手寫溫度。圖／陽明海洋文化藝術館提供