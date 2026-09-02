宜蘭藍白合拚氣勢 陳琬惠助陣吳宗憲

二○二六縣市長、議員選舉登記開跑第二天，國民黨基隆市長謝國樑、宜蘭縣長參選人吳宗憲完成登記，其中吳宗憲有同黨議長張勝德、民眾黨陳琬惠助陣，凸顯藍白合作默契。新北市長參選人李四川預計九月四日登記，卅八名議員參選人陪同，展現藍營大團結氣勢。

國民黨基隆市長謝國樑昨登記拚連任，宣布選戰主軸是「基隆有愛，為了下一代」，他強調，會以堅定不移態度擊退對手，號召支持者一起把愛留在基隆。台北市長蔣萬安明天陪藍營小雞登記，花蓮游淑貞、張峻和魏嘉賢三人也選明天辦理。民進黨新北蘇巧慧、基隆童子瑋和宜蘭林國漳都選今天登記，童有前總統蔡英文加持，蘇偕卅六名議員合體出場。

藍綠白在新北，一整天有廿名議員參選人完成登記。民進黨新潮流議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪、林秉宥及市議員參選人張志豪，昨穿運動裝與大隊接力號碼布，跑步衝向選委會，戴露腹肌相當吸睛；黃淑君挺五個月孕肚，由民進黨副秘書長何博文、立委林楚茵陪同。

黃國昌和前黨主席柯文哲昨率雙北十三名議員參選人辦登記。其中「新北隊」力拚成立議會黨團，市黨部主委周台竹說，民眾黨定位為中間選民的政黨，希望在藍綠之外扮演制衡力量，對選情有信心。

黃國昌在北市陪小雞登記時說，這次四名議員爭取連任，加上新人許甫與吳怡萱，他可以很負責任保證民眾黨推出參選人很優秀，希望市民支持。柯文哲感嘆，經歷這些年紛擾，年底大選投票率恐不會超過六成，對民眾黨來說很吃虧，希望選民踴躍出門投票。