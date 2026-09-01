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淹水免驚！宜蘭防汛神器曝光「決策儀表板+淹水感測器」超前部署

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
透過科技防災，宜蘭縣政府運用決策儀表板與淹水感測器，協助社區超前部署，避免淹水也做到減災。圖／縣府提供
透過科技防災，宜蘭縣政府運用決策儀表板與淹水感測器，協助社區超前部署，避免淹水也做到減災。圖／縣府提供

宜蘭因部分地區地勢低窪，每逢颱風豪雨，雨水難以及時排出，極易造成區域性淹水。由於傳統硬體工程措施有其局限，難以全面且即時解決淹水問題，宜蘭縣政府水利資源處今天舉辦「水患自主防災社區成果座談」，展現透過非工程措施，輔導社區建立自主防災體系。

代理縣長林茂盛會中頒發聘書給在地社區幹部，感謝大家辛勞，縣府水資處表示，縣府推動水患自主防災社區邁入第14年，落實防災意識宣導與在地防護力，如今各社區在防汛期間展開各項防汛準備，不僅建立「自救、互救」與「抗災、避災、減災」觀念，更大幅提升迅速疏散避難與災後重建效率，宜蘭連續榮獲經濟部水利署評鑑為績優縣市，成為全台自主防災的示範縣。

水資處說，為讓社區防災跟上數位轉型，特別攜手輔導團隊國立宜蘭大學，全台首創導入「社區自主防災決策儀表板」，這套防汛神器能有效彙整社區內歷史致災點位資訊，同時搭配「宜蘭縣智慧防汛網」佈設高密度、低成本、易維修的淹水感測設備，提供即時直接的水位數據，達成精準預警與提早應變。

科技防汛的加持下，自主防災隊得以在豪雨來臨前精準部署，針對社區易致災點加強巡視與宣導，落實「減災、整備、應變、復原」四階段任務，此外縣府更結合在地企業防災協力單位清點人力、設備與物資，貫徹公私協力的夥伴關係，建立永續安全社區，保護居民生命財產安全。

透過科技防災，宜蘭縣政府運用決策儀表板與淹水<a href='/search/tagging/2/感測器' rel='感測器' data-rel='/2/104194' class='tag'><strong>感測器</strong></a>，協助社區超前部署，避免淹水也做到減災。圖／縣府提供
透過科技防災，宜蘭縣政府運用決策儀表板與淹水感測器，協助社區超前部署，避免淹水也做到減災。圖／縣府提供

透過科技防災，宜蘭縣政府運用決策儀表板與淹水感測器，協助社區超前部署，避免淹水也做到減災。圖／縣府提供
透過科技防災，宜蘭縣政府運用決策儀表板與淹水感測器，協助社區超前部署，避免淹水也做到減災。圖／縣府提供

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