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中橫公路豁然亭路段搶修工程交管 每日5個時段放行

中央社／ 花蓮縣1日電

中橫公路台8線157.7公里豁然亭路段路基缺口，因搶修工程實施交通管制，自2日起至24日每天5個時段放行，週休假日同樣實施交管，籲請用路人耐心等候並配合現場交管人員指揮通行。

公路局東區養護工程分局今天表示，維護中橫公路人車安全，太魯閣工務段辦理台8線157.7k豁然亭路段路基缺口搶修工程，需實施交通管制，即日起管制措施調整，自9月2日至9月24日，期間每日6:30~08:00、09:45~10:25、12:00~13:00、14:45~15:25、17:00~18:00等5個時段放行，其餘時間（除原夜間道路封閉外）均實施搶修施工管制交通，假日（週六、週日）也實施交通管制。

公路局籲請用路人，行駛山區道路，出發前充分掌握沿線交通狀況，考量道路管制措施做好行程規劃並及早動身，以免影響行程；山區道路路況多變，行程規劃宜有預備方案，並利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」與收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

中橫公路 交管 工程

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