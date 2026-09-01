中橫公路豁然亭路段搶修工程交管 每日5個時段放行

針對基隆市議會議長童子瑋今日邀請行政院秘書長張惇涵前往安樂區視察通勤狀況，並宣布將爭取1813路線增加班次，國民黨立委林沛祥表示，任何能夠實質改善基隆通勤的方案，他都樂觀其成；但交通政策不能只靠一句口號，更不能為了選舉製造新聞，「政治人物一句增班很容易，但車從哪裡來？司機從哪裡來？錢又從哪裡來？這些才是基隆通勤族真正關心的問題。」

2026-09-01 11:48