導入AI智慧治理 宜蘭蟬聯全國山坡地保育冠軍、服務動能狂升423%

農業部公布全國山坡地保育利用管理工作績效考核，宜蘭再度榮獲縣市組第一名，蟬連全國山坡地保育利用管理績效冠軍，此外宜蘭水土保持服務團也第三度獲評「績優水土保持服務團」，善用服務技術資源，創下最近3年平均服務動能提升423%佳績，展現宜蘭山坡地管理、科技創新及專業服務治理成果。

面對極端氣候、山坡地開發管理及數位轉型等新課題，縣府水資處今年特別將科技創新列為管理重點，整合數據治理、AI人工智慧、跨域協作及淨零永續等理念推「智慧治理2.0」，讓山坡地管理從傳統人工管理邁向數位化、智慧化及主動預警，提升效率與決策品質。

智慧治理2.0，三大科技亮點升級：

一、違規案件導入AI科技，打造智慧案件關聯網絡。將既有紙本及掃描資料進行數位化、文字辨識及結構化建檔，運用大型語言模型分析案件，建立違規案件關聯網絡，搭配檢索生成技術，整合運用歷史案件資料，提升違規案件查詢。

二、AI輔助簡易水土保持申報，讓AI協助承辦人「找錯」。以「最小變動」方式推動資料數位化，針對非結構化PDF申報文件導入AI智慧辨識技術，讓申報表格及多筆資料能一次辨識、快速擷取檢核，協助找出資料錯誤。

三、GIS視覺化管理結合坡地資訊公開，提升智慧決策與民眾參與。建置坡地視覺化管理儀表板，整合GIS空間圖層及案件資料，即時呈現案件辦理進度，讓管理者透過單一平台掌握執行情形，強化決策可視化。

此外，智慧治理2.0成果「山坡地治理AI檔案賦智慧助手」參加中華民國資訊軟體服務商業同業公會主辦「AI政府數位轉型」公部門組競賽榮獲佳作；宜蘭縣水土保持服務團這次也第三度獲評「績優水土保持服務團」，縣府整合水土保持技師、學者等專業能量，善用服務技術資源推動水土保持申請、坡地管理及現場技術服務，近3年平均服務動能提升423%，質量均有提升。

代理縣長林茂盛表示，此次蟬連全國第一及水土保持服務團第三度獲獎，是中央對宜蘭長期投入山坡地保育管理及科技創新治理效能的肯定，未來將持續深化AI、GIS、數據治理及智慧監測等科技應用，強化跨機關合作整合農業、觀光、環保等單位，打造科技力、執行力及韌性的山坡地智慧治理模式。

農業部山坡地保育利用管理工作績效考核，宜蘭再度榮獲縣市組第一名，蟬連全國山坡地保育利用管理績效冠軍，此外宜蘭水土保持服務團也第三度獲評「績優水土保持服務團」，創下最近3年平均服務動能提升423%佳績。圖／縣府提供

農業部山坡地保育利用管理工作績效考核，宜蘭再度榮獲縣市組第一名，蟬連全國山坡地保育利用管理績效冠軍，此外宜蘭水土保持服務團也第三度獲評「績優水土保持服務團」，創下最近3年平均服務動能提升423%佳績。圖／縣府提供