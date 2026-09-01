循步道入山林 八通關越道等4條路線體驗部落故事

林保署花蓮分署推出「秋季限定-循步道入山林」系列活動，20日起登場，挑選八通關越道鹿鳴吊橋段等4條特色路線，攜手部落族人、耆老及生態專家帶路，走入土地與部落的故事。

林業及自然保育署花蓮分署表示，此系列活動以「走一條步道，認識一片土地」為主軸，依據不同步道的自然環境與人文特色，規劃親子生態、布農農食、舊社文化及山海縱走等不同主題，讓步道不只是登山健行的路徑，更成為認識森林生態、部落文化與地方歷史的入口。

特別挑選虎頭山步道、八通關越道鹿鳴吊橋段、富源國家森林遊樂區及那實答舊社、安通越嶺古道等4條特色路線，從生態攝影、部落農食、舊社尋訪到古道健行，邀請民眾用雙腳走進山林。

首場「大手牽小手—大自然的生態鏡頭」將於9月20日在虎頭山步道登場。路線坡度平緩，適合親子共同參與，邀請生態攝影家白欽源帶領民眾透過鏡頭觀察森林生態、學習自然攝影；下午則由紅葉部落族人接棒，安排太魯閣族文化體驗、傳統弓箭製作及在地風味午餐，從自然觀察延伸至部落生活文化。

第二場「串起沿線美好」10月4日走進八通關越道鹿鳴吊橋段，沿著拉庫拉庫溪畔闊葉林前行，由布農族人分享沿線歷史與山林故事，並於鹿鳴吊橋旁安排山林野餐。下山後再前往卓樂部落，透過「布農豆豆班」認識部落保存與延續傳統豆類作物及農食文化的努力。

10月17日登場的「尋訪山林石板屋」，則由馬遠部落耆老帶路，走進富源國家森林遊樂區及那實答舊社，探訪依傳統工法重現的布農族石板屋，沿途聆聽族人講述部落遷徙歷史與世代累積的山林記憶，並行經龍吟吊橋，在自然景觀中感受人與土地交織而成的歷史脈絡。

壓軸場「橫斷海岸山脈—安通越嶺古道健行」將於10月18日登場。安通越嶺古道橫跨海岸山脈，過去是連結花東縱谷與東部海岸的重要交通路徑，此次由安通及南竹湖族人共同引路，帶領參加者循著古道重溫昔日婚姻、貿易及族群遷徙歷史，並沿途欣賞海岸山脈山海交會的自然景觀。

花蓮分署指出，4條路線各具特色，從親子共遊、自然觀察，到文化尋根及具挑戰性的古道健行，希望民眾不只是「走完一條步道」，更能在部落族人及專業講師引導下，看見步道沿線的生態環境，聽見土地承載的歷史故事，進一步理解原住民族與山林長久共存所累積的生活智慧。

為兼顧導覽品質與山林活動安全，活動採「精緻小團」方式辦理，有興趣的民眾可透過各場次線上表單報名。