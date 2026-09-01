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林沛祥：真關心基隆通勤就先把補貼、運能一次到位 別只開政治支票

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
立委林沛祥今天說，任何能實質改善基隆通勤方案他都樂觀其成，但交通政策不能當成選舉造勢工具，不能為了選舉製造新聞。圖／林沛祥辦公室提供
立委林沛祥今天說，任何能實質改善基隆通勤方案他都樂觀其成，但交通政策不能當成選舉造勢工具，不能為了選舉製造新聞。圖／林沛祥辦公室提供

行政院秘書長張惇涵今與參選基隆市長的議長童子瑋視察通勤車況，宣布爭取1813路線增加班次。立委林沛祥說，任何能實質改善通勤方案都樂觀其成，但交通政策不能當成選舉造勢工具，不能為了選舉製造新聞。

林沛祥指出，依公路局現行路線資料，1813本線就是「台北—基隆」國道客運，且已有1813A百福、1813B東信路、1813D中山區、1813E大武崙、1813F暖暖、1813G新豐里、1813H國家新城不同通勤路線。

林沛祥質疑童子瑋提出的方案，究竟是增加基隆轉運站直達台北的1813班次？另闢支線？還是要重新調度甚至改變既有路線？政治人物一句增班很容易，但車從哪裡來？司機從哪裡來？錢又從哪裡來？這些才是基隆通勤族真正關心的問題。

林沛祥說，如果是增加基隆直達台北的運能，他當然支持。但是如果原本從基隆市中心發車，直接銜接國道1號的車輛，為了一句政治口號，還要特別調度到安樂區再上國道，「豈不是脫褲子放屁？」

林沛祥認為，真正需要中央處理的核心問題，其實是國道客運長期面臨的營運困境。交通部過去已公開說明，國道客運涉及票差補貼及虧損補貼等制度，國光客運也曾反映現行運價無法如實反映營運成本。他要請問張惇涵，所謂中央全力支持，到底是用嘴巴支持，還是用預算支持？

林沛祥表示，如果行政院真的關心基隆通勤族，與其大張旗鼓宣布要求業者增班，不如請交通部先將基隆國道客運應有的運價、票差及政策性補貼重新檢討，並將應補助的經費合理、足額、一次到位，讓業者有能力留住駕駛，增加車輛及班次。

林沛祥說，如果中央只負責喊增班，成本卻要業者吞，這不是中央地方合作，而是拿業者的荷包做自己的政績。基隆到台北的國道客運牽涉的不只是車輛數量，更包括基隆市、台北市道路及站位路權、國道路線、駕駛工時、車輛調度、班表安排以及既有乘客權益，不是政治人物覺得哪裡需要車，就可以隨意把既有路線拉過去。

林沛祥強調，基隆人真正需要的就是「早上上得了車、晚上回得了家」。中央願意增加資源改善基隆通勤，他百分之百支持，也願意全力配合，但前提必須是真正解決問題，而不是把交通政策當成選舉造勢工具。基隆需要的是真補貼、真運能、真班次，不是真輔選、假交通。

立委林沛祥今天說，任何能實質改善基隆通勤方案他都樂觀其成，但交通政策不能當成選舉造勢工具，不能為了選舉製造新聞。圖／林沛祥辦公室提供
立委林沛祥今天說，任何能實質改善基隆通勤方案他都樂觀其成，但交通政策不能當成選舉造勢工具，不能為了選舉製造新聞。圖／林沛祥辦公室提供

立委林沛祥今天說，任何能實質改善基隆通勤方案他都樂觀其成，但交通政策不能當成選舉造勢工具，不能為了選舉製造新聞。圖／林沛祥辦公室提供
立委林沛祥今天說，任何能實質改善基隆通勤方案他都樂觀其成，但交通政策不能當成選舉造勢工具，不能為了選舉製造新聞。圖／林沛祥辦公室提供

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