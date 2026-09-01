童子瑋爭取國道客運增班 林沛祥：樂觀其成 勿為選舉淪口號

針對基隆市議會議長童子瑋今日邀請行政院秘書長張惇涵前往安樂區視察通勤狀況，並宣布將爭取1813路線增加班次，國民黨立委林沛祥表示，任何能夠實質改善基隆通勤的方案，他都樂觀其成；但交通政策不能只靠一句口號，更不能為了選舉製造新聞，「政治人物一句增班很容易，但車從哪裡來？司機從哪裡來？錢又從哪裡來？這些才是基隆通勤族真正關心的問題。」

林沛祥指出，依公路局現行路線資料，1813本線原本就是「台北—基隆」國道客運，且已有1813A百福、1813B東信路、1813D中山區、1813E大武崙、1813F暖暖、1813G新豐里、1813H國家新城等不同通勤路線。

林沛祥質疑，童子瑋所提出的方案，究竟是增加基隆轉運站直達台北的1813班次？另闢支線？還是要重新調度甚至改變既有路線？「如果是增加基隆直達台北的運能，我們當然支持；但如果原本從基隆市中心發車、直接銜接國道一號的車輛，為了一句政治口號還要特別調度到安樂區再上國道，豈不是脫褲子放屁？」

林沛祥強調，真正需要中央處理的核心問題，其實是國道客運長期面臨的營運困境。交通部過去已公開說明，國道客運涉及票差補貼及虧損補貼等制度，國光客運也曾反映現行運價無法如實反映營運成本。

林沛祥質疑張惇涵，所謂中央「全力支持」，到底是用嘴巴支持，還是用預算支持？如果行政院真的關心基隆通勤族，與其大張旗鼓宣布要求業者增班，不如請交通部先將基隆國道客運應有的運價、票差及政策性補貼重新檢討，並將應補助的經費合理、足額、一次到位，讓業者有能力留住駕駛、增加車輛及班次。

林沛祥說，「不要讓客運業者已經苦哈哈，還要配合政治人物一句話無條件增班。」新聞稿發出去不用油錢，但國道客運每開一公里都是成本；政治人物視察完可以離開，駕駛每天還是得按照班表工作。「如果中央只負責喊增班，成本卻要業者吞，這不是中央地方合作，而是拿業者的荷包做自己的政績。」

林沛祥進一步指出，基隆到台北的國道客運牽涉的不只是車輛數量，更包括基隆市、台北市道路及站位路權、國道路線、駕駛工時、車輛調度、班表安排以及既有乘客權益，不是政治人物覺得哪裡需要車，就可以隨意把既有路線拉過去。

林沛祥表示，若真的關心基隆通勤族，就應該先把每一條路線的實際運作搞清楚，把基隆市與台北市的路權、站位以及業者成本算清楚，再提出完整的通勤改善方案，而不是為了自己的選票「今天東拉一條、明天西改一條」，最後候選人得到新聞版面，客運業者增加成本，民眾反而面臨路線及班表調整的不便。

林沛祥強調，基隆人真正需要的並不複雜，就是「早上上得了車、晚上回得了家」。中央願意增加資源改善基隆通勤，他百分之百支持，也願意全力配合，但前提必須是真正解決問題，而不是把交通政策當成選舉造勢工具。基隆需要的是「真補貼、真運能、真班次」，不是「真輔選、假交通」。

林沛祥最後呼籲行政院及交通部，若真有心改善基隆通勤，就應儘速盤點國道客運營運成本、運價與補貼缺口，以及尖峰時段所需車輛與駕駛人力，先把錢補足、把車補足、把司機補足，再來談如何有效增班。不要拿客運業者的車、客運司機的工時，去開自己的政治支票。政治支票跳票，最後在站牌前排隊、承擔後果的，還是每天辛苦往返雙北的基隆市民。