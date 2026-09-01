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張惇涵擔任行政院秘書長周年 回故鄉基隆陪童子瑋視察通勤困境提解方

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋今邀行政院秘書長張惇涵到基隆安樂區，了解國道客運行駛現況，讓通勤族上班更便利。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋今邀行政院秘書長張惇涵到基隆安樂區，了解國道客運行駛現況，讓通勤族上班更便利。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆市有大量往往來台北的通勤族，基隆市議長童子瑋向公路局及客運業者爭取新的通勤方案，今天並邀行政院秘書長張惇涵到安樂區實地實況，希望有助加速促成，達成「基隆發車、直達台北、快速折返」目標，嘉惠通勤族。

童子瑋表示，他在早晨站路口觀察通勤狀況發現，安樂區人口密集，麥金路、基金路沿線每天都有大量通勤族前往台北。以1815路線為例，班車從金山、萬里發車，沿途停靠多站，抵達安樂區時常已接近滿載。部分由大武崙發車的班次，進入台北市區後因路線長、車流壅塞，拉長車輛折返時間，進一步限制尖峰時段載客量。

童子瑋指出，他已拜會公路局，也持續與客運業者密集溝通，業者也將在9月正式向交通部提出申請。目前初步規劃停靠車站較少的1813路線增加新班次，減少沿途停靠的時間，加快車輛折返，進而提高尖峰時段整體運能。

童子瑋說，今天邀請張惇涵回基隆，就一定要幫基隆通勤族爭取到底，希望行政院與交通部協助加速行政程序，讓新班次早日上路。安樂區只是第一步，未來將進一步盤點全市七區的國道通勤需求，依照各區人口、通勤路線及尖峰運能規劃不同方案。

童子瑋認為，改善基隆通勤不能只是「多幾輛車」，而是要重新思考整體運作模式，真正解決市民每天「上不了車、回不了家」的通勤痛點。

張惇涵表示，今天是他就任行政院秘書長滿一年的日子，回到故鄉基隆就是要向鄉親報告，會持續推動中央地方合作，讓基隆的通勤族能夠上得了車。

張也提及自己過去就是基隆的通勤族，剛出社會時每天往返基隆、台北，深知通勤族的辛苦。童子瑋提出「基隆發車」的方案，中央會全力支持。依目前規劃可減少新北29站、台北7站，共36站的停靠時間，加快車輛周轉、增加基隆端班次，後續相關申請及交通部審核程序，中央也會協助加快腳步。

張惇涵表示，「基隆的問題，就要從基隆的觀點來思考；基隆的車，就從基隆出發。」這段期間童子瑋頻繁拜訪中央、協調客運業者，交通部也正研議台北至基隆通勤廊帶的整體改善與優化。中央與地方一起解決基隆的問題，讓基隆的通勤族早一步可以上車，讓基隆城市的發展也可以走得更快、更遠。

童子瑋強調，市長的責任就是把市民每天面對的問題，轉化成具體的解決方案。未來如果有機會承擔市政責任，會持續強化中央與地方合作，從國道客運、基隆捷運到國道改善，都要主動提出方案、積極爭取資源，「市長有作為」，中央、地方一起做，基隆才會更進步。

基隆市議長童子瑋（中）今邀行政院秘書長張惇涵（左）到基隆安樂區，了解國道客運行駛現況，讓通勤族上班更便利。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋（中）今邀行政院秘書長張惇涵（左）到基隆安樂區，了解國道客運行駛現況，讓通勤族上班更便利。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆市議長童子瑋（中）今邀行政院秘書長張惇涵（左）到基隆安樂區，了解國道客運行駛現況，讓通勤族上班更便利。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋（中）今邀行政院秘書長張惇涵（左）到基隆安樂區，了解國道客運行駛現況，讓通勤族上班更便利。圖／童子瑋議長辦公室提供

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