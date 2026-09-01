南橫公路利稻至向陽段 上午恢復正常通行

因山區大豪雨昨晚預警性封閉的南橫公路利稻至向陽路段，今天上午8時解除預警性封閉，恢復正常通行。

公路局關山工務段長林進芳今天上午告訴中央社記者，台20線台東縣海端鄉149K+110至171K+500（南橫公路向陽至利稻）路段受近期山區大豪雨影響，昨日下午6時預警性封閉，今天上午經朝巡結果發現於158K及174K+400 兩處有零星落石發生皆可單線雙向通行，經南分局關山工務段派遣機具前往清理，已於今日上午8時開放正常通行，並恢復正常管制機制。

林進芳表示，因前期颱風邊坡災害且土石鬆軟含水量高抗災能力不足，且山區仍有間歇性雨勢鬆軟土石易發生落石風險，呼籲用路人非必要不要進入山區，以免發生危險。