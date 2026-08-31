快訊

獨／竹北市長藍白合大逆轉？林為洲奔走協調 藍白可能共推「他」

震撼彈！「公主遊輪」退出台灣市場 即日起全面停止銷售、官網已關閉

不想等了！馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

聽新聞
0:00 / 0:00

影／四接案漁民抗議海大評估報告失真 王醒之：再次凸顯政策暴力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆數百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，他們舉白布條、喊口號，抗議海大團隊提出的四接對漁業經濟影響評估報告內容失真，侵害漁民權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆數百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，他們舉白布條、喊口號，抗議海大團隊提出的四接對漁業經濟影響評估報告內容失真，侵害漁民權益。記者邱瑞杰／攝影

基隆漁民今天到海大校門口，抗議研究團隊針對四接的漁業影響評估報告內容失真。力阻四接開發案的守護外木山行動小組召集人王醒之說，漁民被逼上街頭，再次凸顯政策暴力。台電企圖透過學術單位降低漁損補償，漁民真正該抗議的對象其實是台電。

基隆區漁會今天號召數百名漁民，到國立台灣海洋大學校門口抗議，質疑海大學者提出的「四接」對漁業經濟影響評估報告內容失真，稀釋產能。開發案涉及補償、賠償漁民損失問題，報告卻用「救濟」一詞，更引爆漁民怒火。

海大副校長李明安出面接下漁民的陳情書，暫時化解漁民怨氣。校方說，會將漁民陳述的疑慮，如實轉交受台電委託的研究計畫團隊，並會審慎研議、比對分析，期盼廣納各方實證資料，讓相關評估更周延地反映在地現況。

台電委託海大團隊辦理「協和發電廠更新改建工程對漁業經濟影響評估報告」，區漁會質疑海大研究團隊未充分實地核對、審慎檢視情況下，認定漁民提報的真實作業數據「不可信」，並予以排除。基隆區漁會理事長簡建輝、總幹事陳文欽昨號召數百漁民到海大校門口，抗議海大侵害漁民權益。

陳文欽表示，海大學者提出的報告中，2021至2023年的漁獲量都是「0」，但學者又認定漁民這3年都有出海作業，漁民反問既然有出海，為什麼沒有漁獲量？為什麼是0？對方回答是看漁業署報，引爆漁民怒火。

陳文欽說，漁業法明定漁業權補償基準，平均淨收益以漁業權人提證為原則，如無法提證，參考漁業年報。漁民已經提證資料，每一筆資料也都可以行文市府核實，漁民質疑海大研究團隊，為何執意使用漁業年報？「但是他就不鳥我們」。

陳文欽指出，更令人漁民感到不平的是，海大在報告中，將法理上應給予漁民的法定「補償與賠償」，定性為「救濟」，嚴重貶低漁民靠汗水換取生計的勞動尊嚴。大家昨天去抗議，只是要真相、要公理。

海大表示，始終感念「討海人」的辛勤付出，也非常理解漁民的焦慮。至於「漁業救濟」一詞，是依循現行港區法規名詞，並非研究團隊刻意貶低或打壓漁民。校方請轉請研究團隊通盤檢視報告內容，並讓報告文字更具溫度與包容性。

王醒之認為，漁民被逼上街頭，再次凸顯四接「政策暴力」。去年環評大會時，漁會的立場是站在同意方，希望通過此案，沒想到才過一年就因台電「過河拆橋」，企圖透過學術單位降低漁損補償，這是台電非常典型的「手路」，漁民真正該抗議的對象其實是台電。

王醒之指出，過去7、8年反對四接案，從環境生態團體開始，一路到教育團體、公民團體加入，基隆港航商團體也反對，現在又有漁民團體抗議，加上未來興建巨型儲氣槽，可能造成的國安威脅與城市安全問題，諸多重大爭議懸而未決，將是年底市長選舉的「必考題」。

基隆數百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，他們舉白布條、喊口號，抗議海大團隊提出的四接對漁業經濟影響評估報告內容失真，侵害漁民權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆數百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，他們舉白布條、喊口號，抗議海大團隊提出的四接對漁業經濟影響評估報告內容失真，侵害漁民權益。記者邱瑞杰／攝影

四接 海大 漁民 王醒之

延伸閱讀

海大四接報告引零產量年報 基隆漁民抗議要賠償非救濟

基隆漁民槓上海大學者 校門口拉布條抗議四接評估報告侵害漁民權益

漁民群聚校門口抗議 海大：兼顧科學實證與漁民福祉促成共好

青春挺台江、行動護黑琵！南市土城高中奪青年倡議論壇冠軍

相關新聞

影／四接案漁民抗議海大評估報告失真 王醒之：再次凸顯政策暴力

基隆漁民今天到海大校門口，抗議研究團隊針對四接的漁業影響評估報告內容失真。力阻四接開發案的守護外木山行動小組召集人王醒之說，漁民被逼上街頭，再次凸顯政策暴力。台電企圖透過學術單位降低漁損補償，漁民真正該抗議的對象其實是台電。

基隆與日本石垣市締結友好城市 謝國樑：觀光航線復航開啟合作新頁

基隆市長謝國樑和日本沖繩縣石垣市長中山義隆，今天簽署「國際友好城市協定」兩地正式建立友好城市關係，為台日城市交流與海洋經濟合作寫下新頁。

廣角鏡／八斗子遊艇碼頭啟用

基隆八斗子遊艇泊區促參案得標業者亞果集團昨辦遊艇碼頭啟用及新購帆船「蓋亞號」交船儀式，市長謝國樑期許亞果將區域打造成東北角及國際亮點。亞果遊艇集團董事長侯佑霖說，引進蓋亞號來八斗子遊艇港，讓民眾能接觸帆船運動，享受水上休閒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。