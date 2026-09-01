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搜救犬墜樓亡 花蓮消防局駁虐犬

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣消防局搜救犬Wilson，去年訓練期間墜樓死亡，近日網路流傳疑似遭虐待致死。消防局長吳兆遠昨天赴縣議會專案報告時強調，Wilson死亡原因經調查確認為意外墜樓，對於不實指控將保留法律追訴權。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局搜救犬Wilson，去年訓練期間墜樓死亡，近日網路流傳疑似遭虐待致死。消防局長吳兆遠昨天赴縣議會專案報告時強調，Wilson死亡原因經調查確認為意外墜樓，對於不實指控將保留法律追訴權。記者王思慧／攝影

曾投入四○三強震搜救的花蓮搜救犬Wilson去年訓練期間墜樓死亡。消防局長吳兆遠昨赴議會專案報告，重申死因是意外墜樓，多名議員質疑消防局說法前後不一，要負最大責任。吳說，若未來司法與內部調查結果不同，該負的責任不迴避。

吳兆遠表示，事件發生在去年五月三十日下午，領犬員曾景麟利用輪休在花蓮防災教育訓練中心訓練Wilson，準備參加ＩＲＯ高級評量。花蓮縣消防局專案報告指出，領犬員丟球後，因球體反彈至訓練大樓橫渡訓練活動柵門附近，柵門當時未關妥，導致Wilson追逐球體時從門縫墜落。

吳說，當時球往對角線方向彈跳，現場有柱體遮擋了視線，無人直接目擊Wilson墜落過程，研判自約八點三二公尺高處墜下。事故發生後，領犬員衝至一樓查看發現Wilson耳部出血，先止血急救隨後送動物醫院救治，仍不幸死亡。

無黨議員楊華美質疑，事發當日現場是否還有其他人員、有無監視畫面、Wilson是否曾骨折等，消防局至今仍有許多疑點；民進黨議員胡仁順評，Wilson死因引發關注，讓第一線消防人員承受龐大輿論壓力，問題癥結在於管理制度與決策機制，局長應負最大責任。

對網路指控領犬員涉虐待、毆打或不當管教，消防局表示，經行政調查及相關單位查核，並未發現任何蓄意傷害或虐待的具體事證，呼籲外界理性看待調查結果，勿散播謠言。除了內部調查，將配合縣府農業處動植物防疫所調查，也將原設於三樓的犬隊駐地及訓練場移至一樓專屬犬舍，增加訓練場、宿舍及室內外犬舍，防範悲劇再發生。

墜樓 消防局 搜救犬 花蓮

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