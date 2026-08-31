基隆與日本石垣市締結友好城市 謝國樑：觀光航線復航開啟合作新頁

基隆市長謝國樑和日本沖繩縣石垣市長中山義隆，今天簽署「國際友好城市協定」兩地正式建立友好城市關係，為台日城市交流與海洋經濟合作寫下新頁。

謝國樑致詞時，代表基隆36萬市民，歡迎中山義隆帶領的石垣市參訪團來訪。基隆市與石垣市同為重要海洋門戶，擁有相似的港灣地形、豐富海洋資源及觀光能量，雙方更長期透過海上交通累積深厚情誼。

謝說，今年5月28日「基隆港－石垣島」客運航線正式啟航，睽違18年後重新恢復兩地直航，不僅是基隆海運觀光發展的重要里程碑，也為兩市深化交流合作搭起重要橋樑。

今天正式簽署友好城市協定，謝國樑指雙方關係邁入全方位合作新階段，未來將秉持相互尊重、平等互惠精神，推動港灣交流、觀光促進、產業發展及物產交流，並持續深化教育、文化、體育及青少年交流，讓兩市人民透過更多元的互動增進理解與友誼。

中山義隆表示，兩市地理位置皆緊鄰海洋，自古以來便透過海上交通持續往來交流，友好城市締結建立在長久歷史交流的基礎上，相信將為兩市未來合作開啟新的可能，也將成為傳承給下一代的重要珍貴資產。

基隆市長謝國樑（坐者左）和日本沖繩縣石垣市長中山義隆（坐者右），今天簽署「國際友好城市協定」兩地正式建立友好城市關係，為台日城市交流與海洋經濟合作寫下新頁。記者邱瑞杰／攝影

基隆市和日本沖繩縣石垣市今天舉辦簽署國際友好城市協定儀式，為台日城市交流與海洋經濟合作寫下新頁。記者邱瑞杰／攝影