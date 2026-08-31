世界俱樂部龍舟錦標賽菲籍選手住宿面臨困難 花蓮縣府：積極協助

2026年第15屆IDBF世界俱樂部龍舟錦標賽事，明天起一連6天在花蓮鯉魚潭登場，菲律賓籍選手團體因對英文版競賽規程理解落差，導致來台後面臨住宿與經費困難；縣府表示，主辦單位已表關心並積極協助提供相關資訊。

世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）8月29日至9月6日舉行，來自全球21個國家、超過5000名頂尖選手及相關人員齊聚花蓮，是台灣首度舉辦此項全球最高層級俱樂部龍舟賽；今天舉行開幕活動，下午5時起在花蓮市日出大道集結，世界各國選手與表演團隊踩街、表演，讓花蓮街頭化身國際嘉年華。

但卻傳出菲律賓籍選手來台參加龍舟賽事有住宿與經費衍生狀況，花蓮縣政府今天發布澄清稿表示，經查此事件主要因參賽隊伍與大會資訊未完全同步所致；主辦單位已於第一時間表達關心，並積極協助提供相關資訊，縣府與中華民國龍舟協會共同承辦國際龍舟賽事，一向秉持熱情、友善與國際體育慣例辦理。

縣府說明，費用與住宿均依大會規程辦理，依據本屆大會既定競賽規程與國際賽事慣例，所有參賽隊伍的報名費、在台食宿及交通等相關費用，均規劃由各參賽俱樂部或選手自行負擔；相關收費標準與報名規範，在賽事官方公告中皆有完整說明，並對全球所有參賽隊伍一體適用。

縣府指出，因應資訊落差，已建立友善協助機制，本次菲律賓籍選手團體，因在報名階段對英文規程部分細節理解未盡一致，導致未能於來台前備妥充足住宿規劃與參賽預算；面對選手目前迫切需求，大會本著地主國熱情與關懷，第一時間已主動提供地方合法旅宿相關公開資訊，積極協助選手與旅宿業者進行聯繫與媒合對接，期盼協助選手盡速妥善安頓。

花蓮縣政府強調，花蓮是座充滿人情味國際觀光城市，非常歡迎並珍惜每位前來交流國際友人，期盼各界給予選手更多包容與鼓勵，回歸體育交流良性本質，共同協助賽事圓滿順利。