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高鐵延伸宜蘭案 王婉諭盼不同立場聲音進入議會

中央社／ 宜蘭31日電

時代力量黨主席王婉諭今天表示，高鐵延伸宜蘭案攸關全國預算與在地未來幾年的發展，但各黨派參選人並未認真討論，應將事實與數據公開說明，讓不同聲音進入宜蘭縣議會。

王婉諭下午陪同時代力量劉仲書登記參選宜蘭縣議員，王婉諭受訪說，高鐵延伸宜蘭議題不只是宜蘭人的事，更關乎全國公共建設與重大預算使用，需要大眾關注。

王婉諭指出，高鐵延伸宜蘭可能影響宜蘭30年到50年的重大發展，要有人把事實與數據攤開說明，劉仲書願意承擔責任，盼能進入議會把事情溝通清楚。

王婉諭說，宜蘭如此重大的建設，卻沒有人發出不一樣的聲音，她身兼台灣前進陣線協調委員在各地輔選，希望讓每個縣市議會都能夠有個不合群的聲音。

劉仲書受訪表示，高鐵延伸宜蘭案未經過充分的溝通，也沒有嚴謹的評估過程，是非常不正常的評估過程，他希望能進入議會扮演監督角色，將所有的公共政策開放讓外界檢視。

據了解，截至下午5時，除劉仲書外，另有包括民進黨提名的現任議員林麗、教師游國連，及國民黨提名的現任宜蘭縣議會副議長陳漢鍾等人登記參選宜蘭縣議員。

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