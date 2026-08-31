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豪雨特報 台東森林育樂場域下午起預警性封閉

中央社／ 台東縣31日電

台東豪雨特報，考量民眾安全，林保署台東分署轄管森林育樂場域，包含知本森林遊樂區、向陽山屋、嘉明湖等自今天下午1時起預警性封閉；鯉魚山步道、都蘭山步道等，因尚在修復中，持續封閉。

交通部中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、高屏、花蓮地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

農業部林業及自然保育署台東分署表示，轄管的森林育樂場域，包含知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、大武觀海步道、綠島阿眉山步道及向陽山屋與嘉明湖山屋，從今天下午1時起預警性封閉，開放日期另行公告。

另外，麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、鯉魚山步道、浸水營國家步道東段等，因尚在進行步道修復中，持續封閉。

至於受影響的向陽山屋、嘉明湖山屋退費，自封閉至公布開放期間，可申請全額退費，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。

林保署台東分署提醒民眾，非必要勿前往山區活動，並隨時關注氣象動態及公路最新資訊。後續將視天候狀況，確認森林育樂場域安全無虞時，另行公布開放時間，相關訊息將公告於台灣山林悠遊網及相關網站。

台東 豪雨 森林

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