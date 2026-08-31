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海大四接報告引零產量年報 基隆漁民抗議要賠償非救濟

中央社／ 基隆31日電

基隆漁民今天抗議海洋大學針對「四接」工程對漁業影響報告，排除漁民提出的產量數據，採用年報資料中有3年產量為0。基隆區漁會總幹事陳文欽說，漁民要的是補償、賠償，不是「救濟」。

基隆區漁會理事長簡建輝、陳文欽及上百名漁民，今天到國立台灣海洋大學門口拉起白布條抗議，海洋大學由副校長李明安代表校方出面收下陳情書。

漁會表示，台電公司委託海洋大學辦理「協和發電廠更新改建工程對漁業經濟影響評估報告」，涉及基隆沿岸漁業權受影響的關鍵補償計算。依漁業法規定，補償基準應以「平均淨收益」與「漁業權人提出之實據」為優先原則。

漁會指出，僅在漁民完全無法舉證時，才能參考漁業統計年報。海大研究團隊在未充分核對下，將漁民提報的真實作業數據認定為「不可信」並予以排除，執意採用與實際落差極大的年報。

陳文欽受訪說，為何基隆區漁會近5年的沿岸漁業產量及產值年報資料，其中有3年是0，難道這3年的漁民出海都是去看風景嗎，漁會一直反映，但海大研究團隊都不予理會。

陳文欽表示，全台各地都是以補償或賠償漁民來計算，海大的報告卻以「救濟」方式來計算，海填了、路造了、電廠蓋了，國人的用電問題處理了，但漁民捕魚的海域卻沒了，是不是故意要打壓基隆的漁民。

海大透過新聞稿指出，關於「漁業救濟」字眼，是依循現行港區法規名詞，並非研究團隊刻意貶低或打壓漁民。為求文字更具溫度與包容性，校方將請研究團隊再行溝通並通盤檢視。

海大表示，這份受託報告主要提供客觀的科學影響分析，海大無權決定後續實質補償事宜，相關補償方案純屬開發單位與主管機關的法定權責。漁民團體陳述的各項關切與疑慮，將如實轉交受託計畫團隊審慎研議與比對分析，同時期盼持續廣納各方實證資料，讓評估更周延地反映在地現況。

四接 海大 漁民

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