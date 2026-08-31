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台東大雨 台9線多良路段泥流阻道
中央氣象署針對台東等地持續發布大雨或豪雨特報，連夜大雨，台9線402公里多良路段出現泥流影響交通，大武分局派出員警到場戒護管制；中小學今天開學，家長冒雨送學生上學。
中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天台東縣有局部大雨或豪雨，注意雷擊及強陣風，並提醒低窪地區慎防積水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
省道台9線402K多良路段發生泥流，影響通行，台東縣警察局大武分局已派出員警到場管制，目前南下車道封閉，開放北上車道單線雙向通行；公路局也將派出人員機具搶通。
今天是115學年度第一學期國中小學開學日，家長、學生一早撐傘、穿雨衣到校，學校也派出導護老師、志工家長（導護媽媽/爸爸），在校門口與路口指揮交通、引導車輛，協助學生安全過馬路。
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