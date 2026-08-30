出席客家義民嘉年華 童子瑋：擔任市長成立族群關係處、力推母語扎根

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋今天出席客家義民嘉年華民俗活動，並提出客家族群政策願景。童說，基隆約有4萬5千名客家鄉親，約占全市人口1/8，未來若有機會承擔市長責任，將推動成立「族群關係處」，力推「母語扎根」、持續更新客家文化據點與會館設備。

童子瑋表示，很高興參加基隆市第14屆客家義民嘉年華民俗活動，義民祭是客家文化非常重要的傳統祭典，代表忠義、團結與守護家園的精神。他也向所有辛苦籌備活動的工作夥伴表達感謝，讓客家文化能透過祭典、活動與鄉親參與持續被傳承。

童子瑋認為，族群政策不能只是辦活動、給補助，而是要真正進入城市治理，從語言、文化到青年培力，都有長期而完整的支持。

童子瑋說，許多客家家庭因為工作、婚姻來到基隆，在這裡落地生根，也成為基隆非常重要的一股力量。未來擔任市長，將會成立族群關係處，提升行政層級，把客家、原住民族、新住民及多元文化業務整合起來，讓族群政策有更清楚的權責、更穩定的資源，也能從市政角度長期推動。

童子瑋的媽媽是客家人，但他幾乎不會說客語。童子瑋指出，因為從小缺乏使用客語的生活環境與習慣，這也是許多當代客家子弟共同面對的困境。因此他未來會更大力推動母語扎根，讓客語有更多機會走進校園、社區和家庭，讓年輕一代願意學客語、認識客家，也願意把自己的文化繼續傳下去。

童子瑋說，他對基隆客家政策的理想，是讓基隆客家「有組織、有空間、有文化、有活動」。有組織，就是提升行政層級，讓客家事務可以被整合推動。有空間，就是持續更新客家文化據點與會館設備。有文化，就是推動母語扎根。有活動，就是讓義民祭等定期慶典能擴大推廣，讓更多市民看見客家文化。

基隆市長參選人童子瑋今天出席客家義民嘉年華民俗活動，並提出客家族群政策願景。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供