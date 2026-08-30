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基隆客家義民嘉年華...挑擔奉飯展現硬頸精神 邱佩琳：忠義精神代代傳承

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供
2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供

2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典。基隆市副市長邱佩琳與各區客家民眾一同上街，體驗客家先輩刻苦耐勞、重情重義的精神。

基隆客家第14屆義民嘉年華民俗活動，除了挑擔奉飯踩街及祭祀大典，活動會場也安排客家藝文表演、親子DIY及各項文化體驗活動，讓民眾在參與中認識客家文化。市府表示將持續攜手中央及民間力量，推動客家文化保存、傳承與創新，讓忠義、勤儉與硬頸精神代代延續，共同打造多元共融的基隆城市文化。

邱佩琳表示，客家文化是台灣多元文化的重要一環，深深融入基隆這片土地。客家人以勤勞、誠實、節儉及「硬頸」精神著稱，長年在基隆落地生根、辛勤打拚，為城市發展貢獻力量。

她說，義民嘉年華不只是熱鬧的民俗活動，更是懷抱敬意與感恩之心，向客家先輩的付出與奉獻致敬。參與挑擔奉飯時，了解到傳統背後的意義，藉由挑擔的行動，感謝過去為保衛家園、挺身而出的義民先賢。如何將這份精神傳承下去，是現代社會非常重要的課題，期待透過活動讓更多年輕世代認識客家文化。

民政處長呂謦煒表示，今年首次參與挑擔奉飯，與副市長一同從市政府一路挑擔走到活動現場，體會客家先民一路在台灣及基隆落地生根的辛苦歷程，理解客家先輩勤奮的精神。市府未來並將持續推動客家文化會館等相關建設，讓客家文化在基隆有更好的發展環境。

客家委員會語言發展處處長何金樑出席活動，他說，許多客家鄉親不論從何處來到基隆，都以勤儉、硬頸及堅韌精神在這片土地上努力奮鬥。今天的挑擔奉飯正是重要的客家文化傳承，感謝所有一路辛勞參與的客家鄉親，也期盼大家以最虔誠的心情緬懷義民先賢。

基隆市客家事務委員會主委楊玉蘭表示，義民祭對客家族群而言是非常重要的傳統文化，不僅是紀念與緬懷義民，更展現客家人合作、重情重義及硬頸的精神。感謝中央客委會、市政府及市議會長期支持，讓客家文化能夠在基隆持續延續與發展。

2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供
2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供

2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供
2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供

2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供
2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供

2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供
2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供

2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供
2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供

2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供
2026基隆客家義民嘉年華今天登場，鄉親「挑擔奉飯」踩街，並舉辦義民祭祭祀大典及藝文活動。圖／基隆市政府提供

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