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中央欠宜蘭一個交代！吳宗憲喊：建設不能等 一定替鄉親討回公道

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲在宜蘭市舉辦「憲政熱映中」宣講，吸引逾300位鄉親到場支持，氣氛熱絡，民眾爭相拍照。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲在宜蘭市舉辦「憲政熱映中」宣講，吸引逾300位鄉親到場支持，氣氛熱絡，民眾爭相拍照。圖／吳宗憲競辦提供

宜蘭縣長參選人吳宗憲今天在宜蘭市舉辦「憲政熱映中」宣講，吸引逾300位鄉親到場支持，氣氛熱絡，民眾爭相拍照。吳宗憲直言，宜蘭羅東鐵路高架化建設工期太長、國5冬山交流道計畫流於公文往返遲未核定，中央欠宜蘭人一個交代，若他當選必全力為地方討回公道。

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談及基層照顧，吳宗憲表示，要讓宜蘭成為「讓人願意留下來的地方」，針對縣內尚有38個社區缺乏活動中心，他承諾上任後將透過盤點閒置公共空間、活化少子化後的學校空間，爭取都市更新分回空間等三大方向，積極為社區找尋設址地點。

吳宗憲強調，要把宜蘭打造成「台灣的瑞士」，兼具優美環境與無可限量的發展前景。面對鄉親詢問執行力，他指出自己具備20年檢察官歷練、地方行政經驗與立委背景，專業橫跨法律、會計、工程及公共衛生，能精準剖析問題癥結，解決卡關難題。

交通政見方面，吳宗憲承諾若國民黨執政，將在5年內完成全線鐵路高架化，規劃從頭城到蘇澳分四大標同時開工，未來更要邁向捷運化。

吳宗憲直言，宜蘭羅東的鐵路高架化建設，中央說要施工11年，但是反觀全台從北到南的高鐵，長約350公里，政府用7年就完工，為什麼一條長16公里的鐵路高架要做這麼久？為什麼民眾期盼的冬山交流道建設計畫，長期在中央與地方之間公文往返，遲遲不核定？中央欠宜蘭鄉親一個交代，他上任後一定為鄉親討回來。

選戰倒數90天，吳宗憲懇請鄉親給他機會，也給國民黨參選人團隊一個服務機會，呼籲藍營大團結，宜蘭建設不能等，未來將秉持實事求是的態度，不喊口號、不說假話，用專業與實績為宜蘭鄉親爭取應有的權益與發展。

選戰倒數90天，縣長參選人吳宗憲懇請鄉親給他機會，也給國民黨參選人團隊一個服務機會，呼籲藍營大團結，宜蘭建設不能等。圖／吳宗憲競辦提供
選戰倒數90天，縣長參選人吳宗憲懇請鄉親給他機會，也給國民黨參選人團隊一個服務機會，呼籲藍營大團結，宜蘭建設不能等。圖／吳宗憲競辦提供

吳宗憲在宜蘭市舉辦「憲政熱映中」宣講，吸引逾300位鄉親到場支持，氣氛熱絡。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲在宜蘭市舉辦「憲政熱映中」宣講，吸引逾300位鄉親到場支持，氣氛熱絡。圖／吳宗憲競辦提供

吳宗憲今天在宣講活動中表示，宜蘭羅東鐵路高架化建設工期太長、國5冬山交流道計畫流於公文往返遲未核定，中央欠宜蘭人一個交代，若他當選必全力為地方討回公道。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲今天在宣講活動中表示，宜蘭羅東鐵路高架化建設工期太長、國5冬山交流道計畫流於公文往返遲未核定，中央欠宜蘭人一個交代，若他當選必全力為地方討回公道。圖／吳宗憲競辦提供

吳宗憲在宜蘭市舉辦「憲政熱映中」宣講，吸引逾300位鄉親到場支持，氣氛熱絡。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲在宜蘭市舉辦「憲政熱映中」宣講，吸引逾300位鄉親到場支持，氣氛熱絡。圖／吳宗憲競辦提供

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