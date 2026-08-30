阿公的球技、孫子的青春...宜蘭「祖孫傳承盃」跨世代共融最美風景

宜蘭縣家庭教育中心慶祝「祖父母節」，在羅東運動公園棒球場舉辦「祖孫傳承盃軟式棒球錦標賽」今天閉幕，賽事以棒球運動做橋樑，邀集阿公、阿嬤與孫輩同場競技，代理縣長林茂盛今天出席決賽開球，欣見長者在球場揮灑汗水，展現健康活力與世代共融的動人精神。

林茂盛表示，宜蘭「祖孫傳承盃」軟式棒球賽邁入第5屆，比賽主要意義不在於勝負本身，而是凝聚家庭情感與經驗傳承的溫馨場域，長輩傳承球技，孫輩展現活力，讓愛與陪伴在每次揮棒與跑壘間延續，期待透過活動鼓勵高齡族群走出戶外、養成運動習慣，增進跨世代了解互動，讓家庭關係更加緊密溫暖。

縣政府舉辦為期3天的賽事，內容豐富、歡樂渲染，看著球員在場上賣力奔跑、奮力揮棒、用盡全力躍起接球的每個剎那，不服輸的拚勁著實令人敬佩，賽場隨處可見祖孫彼此鼓勵、擊掌的感人畫面，

今年更特別規劃亮點表演賽，由縣府教育處團隊組成的「教育領航隊」，迎戰近年賽事表現亮眼的「羅東高工棒球隊」，一支初試啼聲、一支身經百戰，兩支截然不同的球隊同場交流，為賽事增添精彩氣氛。

教育處表示，縣府致力打造高齡友善、幸福宜居城市，祖孫間的溫暖互動是家庭幸福的重要基石，未來將持續推動「代間共學、祖孫共樂」等多元活動，讓跨世代的祖孫情感更加親近。

宜蘭「祖孫傳承盃」軟式棒球賽今天閉幕，比賽意義不在於勝負本身，而是凝聚一座家庭情感與經驗傳承的溫馨場域。圖／縣府提供

宜蘭「祖孫傳承盃」軟式棒球賽今天閉幕，比賽意義不在於勝負本身，而是凝聚一座家庭情感與經驗傳承的溫馨場域。圖／縣府提供

宜蘭「祖孫傳承盃」軟式棒球賽今天閉幕，比賽意義不在於勝負本身，而是凝聚一座家庭情感與經驗傳承的溫馨場域。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛今天出席「祖孫傳承盃」軟式棒球賽，並進行決賽開球，欣見長者在球場揮灑汗水，展現健康活力與世代共融的動人精神。圖／縣府提供