快訊

雨下太多了？彰化八卦山大佛才修復3年多 民眾反映漆色斑駁

幣圈大佬孫宇晨提告景甜…前女友出面了！幫手洗內褲「7年後被拋棄」

北捷男筆電螢幕見「2戰區光合系統」...林楚茵：中國情蒐平台 國安應查明

聽新聞
0:00 / 0:00

嗩吶達人徐文樟今年滿百歲...3000多支嗩吶吹骨義賣 傳承文化兼做公益

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市百歲人瑞徐文樟（左四）無師自通，成為手工製作嗩吶達人。家人決定義賣他製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百歲人瑞徐文樟（左四）無師自通，成為手工製作嗩吶達人。家人決定義賣他製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益。記者邱瑞杰／攝影

基隆市人瑞徐文樟40年前退休時，開始學吹嗩吶。當時覺得市售嗩吶音色不好，自行改良，甚至無師自通自製嗩吶。他今年滿百歲，子女決定義賣家中庫存，由他手工製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益

1926年在基隆大武崙地區出生的徐文樟，早年當礦工、種田，和妻子養育2子3女，生活清苦。後來靠著「打石頭」的手藝，買賣石材獲利，改善家庭經濟。

徐文樟61歲的時候，加入社區北管團開始學吹嗩吶。他認為市售嗩吶音色不好，嘗試改良，後來把自家地下室當成工廠，從找木材、裁切、打磨到鑽孔，無師自通手作嗩管的吹骨，並用蘆葦製作吹嘴，在全台北管圈內名氣漸響。

徐文樟的小女兒徐寶惜是安樂區新崙社區理事長，小女婿是新崙里長林金龍。徐寶惜說，嗩吶的結構由上到下分別為吹口、銅管、吹骨和喇叭口，近期整理爸爸的作品，清點發現嗩吶吹骨高達3000多支，還有不少吹嘴、銅管。

徐家存放的大批嗩吶，見證徐文樟對北管文化的熱愛。徐文樟今年滿百歲，除了耳背，身體尚硬朗。他拿起嗩吶，含在口中還能吹奏出樂音，只是因記憶力有點衰退，笑說都忘了怎麼吹了。

徐寶惜向爸爸表達義賣的想法獲得同意，9月12日上午9時至12時將在新崙里民活動中心，舉辦「薪火相傳 餘音繞梁，百歲樂匠徐文樟手工嗩吶公益義賣會」，吹嘴1袋16個200元，銅管每支100元，吹骨每支200元，所得全數捐贈安樂區公所及社福團體運用。

徐寶惜說，她將義賣訊息發至臉書「子弟班」相關社團，獲得不小的回響，還有各地同好跟她聯繫，表示早年也跟她爸爸買過哨吶。淡水1名教吹嗩吶的老師，曾來跟她爸爸學過製作嗩吶，她決定將把爸爸製作嗩吶的工具，轉贈這名老師，象微傳承這項技藝和文化。

基隆市百歲人瑞徐文樟（左四）無師自通，成為手工製作嗩吶<a href='/search/tagging/2/達人' rel='達人' data-rel='/2/221830' class='tag'><strong>達人</strong></a>。家人決定義賣他製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百歲人瑞徐文樟（左四）無師自通，成為手工製作嗩吶達人。家人決定義賣他製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益。記者邱瑞杰／攝影

基隆市百歲人瑞徐文樟無師自通，成為手工製作嗩吶達人。家人決定義賣他製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百歲人瑞徐文樟無師自通，成為手工製作嗩吶達人。家人決定義賣他製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益。記者邱瑞杰／攝影

基隆市百歲人瑞徐文樟無師自通，成為手工製作嗩吶達人。家人決定義賣他製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百歲人瑞徐文樟無師自通，成為手工製作嗩吶達人。家人決定義賣他製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益。記者邱瑞杰／攝影

基隆市百歲人瑞徐文樟無師自通，成為手工製作嗩吶達人。家人決定義賣他製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百歲人瑞徐文樟無師自通，成為手工製作嗩吶達人。家人決定義賣他製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益。記者邱瑞杰／攝影

義賣 達人 公益

延伸閱讀

退休金不能算剛好！吳淡如點「現有生活費要抓2倍」：通膨、剝奪感會侵蝕

結婚40年卻想離婚！丈夫退休1舉動勾黑歷史 65歲妻淚嘆：無法再和他生活

我等就來唱山歌！用音樂搞運動、反美濃水庫 金曲傳奇「交工樂隊」的誕生

關鍵人物／張龍乾：辛苦養兩女 他一下都帶走

相關新聞

南橫公路高雄、台東兩地都有坍方受阻 明天不開放全線通行

台20臨105線高雄梅山口至向陽路段屬於常態管制路段，受沙德爾颱風外圍環流及西南風影響，今早禮觀路段發生路樹倒塌，雙向交通阻斷無法通行，另在台東縣海端鄉台20線170K+400利稻路段中午時分也發生落石，雙向交通阻斷無法通行。南分局說，南橫梅山口至向陽路段明天不開放通行。

影／宜蘭奇廟...母雞飛高溫香爐下蛋還有「護法」燒不跑 民眾嘖嘖稱奇

宜蘭市有間廟堂昨晚舉行祝壽慶典，香客絡繹不絕，天公爐內竟出現母雞忍受香火高溫，堅守下蛋孵化，即便煙燻羽翼、灰頭土臉，母雞依然寸步不離，特殊景象吸引民眾圍觀；入夜後，另外兩隻母雞飛到香爐附近「左右護法」，保護孵蛋母雞並嚴防偷蛋，讓前來參香的信眾與地方人士嘖嘖稱奇。

嗩吶達人徐文樟今年滿百歲...3000多支嗩吶吹骨義賣 傳承文化兼做公益

基隆市人瑞徐文樟40年前退休時，開始學吹嗩吶。當時覺得市售嗩吶音色不好，自行改良，甚至無師自通自製嗩吶。他今年滿百歲，子女決定義賣家中庫存，由他手工製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益。

星空浪漫原民美食歌舞饗宴 蘭陽原創館「島食漫嚐」海之餐開放訂桌

宜蘭縣蘭陽原創館推出原民文化美食盛典「島食漫嚐」，以「海之餐桌」為主題，從山林、溪流一路走向海洋，將族人飲食文化融入當代料理，透過一席桌餐帶領民眾從食材認識土地、從味覺理解文化，感受原住民與自然共融的生活智慧，全套5道原住民美食與酒水，歌舞互動表演，即日起開放報名。

開學前消防大檢查 花蓮國中小20多項設施全過關

新學期即將展開，花蓮縣政府為維護校園安全，要求縣內公立國中小及附設幼兒園、學生宿舍等場所全面辦理消防安全設備檢查，並針對發現缺失逐項改善，在開學前各校均已完成改善作業，並通過消防局或消防隊複查，為師生打造更安全的學習環境。

基隆9/6公演 《三笑點秋香》延至12月6日登台 觀眾持原票入場座位不變

國內第一個製作舞台版黃梅調歌劇的「蘭之馨黃梅調劇藝坊」，原訂9月6日在基隆演藝廳公演《三笑點秋香》，主角因接觸新冠肺炎個案，需隔離至少一周，公告延至12月6日演出。觀眾可持原票入場，座位不變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。