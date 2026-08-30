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嗩吶達人徐文樟今年滿百歲...3000多支嗩吶吹骨義賣 傳承文化兼做公益
基隆市人瑞徐文樟40年前退休時，開始學吹嗩吶。當時覺得市售嗩吶音色不好，自行改良，甚至無師自通自製嗩吶。他今年滿百歲，子女決定義賣家中庫存，由他手工製作的3000多支嗩吶吹骨（管身），所得全數用來做公益。
1926年在基隆大武崙地區出生的徐文樟，早年當礦工、種田，和妻子養育2子3女，生活清苦。後來靠著「打石頭」的手藝，買賣石材獲利，改善家庭經濟。
徐文樟61歲的時候，加入社區北管團開始學吹嗩吶。他認為市售嗩吶音色不好，嘗試改良，後來把自家地下室當成工廠，從找木材、裁切、打磨到鑽孔，無師自通手作嗩管的吹骨，並用蘆葦製作吹嘴，在全台北管圈內名氣漸響。
徐文樟的小女兒徐寶惜是安樂區新崙社區理事長，小女婿是新崙里長林金龍。徐寶惜說，嗩吶的結構由上到下分別為吹口、銅管、吹骨和喇叭口，近期整理爸爸的作品，清點發現嗩吶吹骨高達3000多支，還有不少吹嘴、銅管。
徐家存放的大批嗩吶，見證徐文樟對北管文化的熱愛。徐文樟今年滿百歲，除了耳背，身體尚硬朗。他拿起嗩吶，含在口中還能吹奏出樂音，只是因記憶力有點衰退，笑說都忘了怎麼吹了。
徐寶惜向爸爸表達義賣的想法獲得同意，9月12日上午9時至12時將在新崙里民活動中心，舉辦「薪火相傳 餘音繞梁，百歲樂匠徐文樟手工嗩吶公益義賣會」，吹嘴1袋16個200元，銅管每支100元，吹骨每支200元，所得全數捐贈安樂區公所及社福團體運用。
徐寶惜說，她將義賣訊息發至臉書「子弟班」相關社團，獲得不小的回響，還有各地同好跟她聯繫，表示早年也跟她爸爸買過哨吶。淡水1名教吹嗩吶的老師，曾來跟她爸爸學過製作嗩吶，她決定將把爸爸製作嗩吶的工具，轉贈這名老師，象微傳承這項技藝和文化。
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