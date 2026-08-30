南橫公路高雄、台東兩地都有坍方受阻 明天不開放全線通行

台20臨105線高雄梅山口至向陽路段屬於常態管制路段，受沙德爾颱風外圍環流及西南風影響，今早禮觀路段發生路樹倒塌，雙向交通阻斷無法通行，另在台東縣海端鄉台20線170K+400利稻路段中午時分也發生落石，雙向交通阻斷無法通行。南分局說，南橫梅山口至向陽路段明天不開放通行。

南分局甲仙工務段指出，南橫臨105線0K至44K梅山口至向陽路段該路段於8月28日上午7時起不開放通行，原預計於8月30日上午7時恢復常態管制，但巡視發現，臨105線12K+500（禮觀路段）路樹倒塌阻斷交通，預計今天下午5時搶通。

南分局關山工務段指出，台20線170K+400（台東海端鄉利稻路段），今天（8月30日）下午12時52分發生道路落石，雙向道路阻斷無法通行，因現場間歇性大雨及仍持續落石影響搶修進度，預計8月30日下午5時恢復正常通行。

南區養護工程分局指出，依據中央氣象署水情情資，8月31日至9月1日高雄市山區將會有豪雨發生，考量用路人行車安全，台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）為常態管制路段，該路段明天（31日）仍不開放通行，以維護用路人安全。