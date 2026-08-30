星空浪漫原民美食歌舞饗宴 蘭陽原創館「島食漫嚐」海之餐開放訂桌

宜蘭縣蘭陽原創館推出原民文化美食盛典「島食漫嚐」，以「海之餐桌」為主題，從山林、溪流一路走向海洋，將族人飲食文化融入當代料理，透過一席桌餐帶領民眾從食材認識土地、從味覺理解文化，感受原住民與自然共融的生活智慧，全套5道原住民美食與酒水，歌舞互動表演，即日起開放報名。

蘭陽原創館是縣政府專門為原住民朋友在宜蘭市區打造的展售平台，代理縣長林茂盛表示，為推廣道地原民美食料理，縣府原民處協助輔導業者設計「海之餐桌」，以「海洋 × 阿美族飲食文化」核心，從族人與土地、山林及海洋的生活關係出發，透過採集、溪流、捕撈、保存、分享等，串起由山至海的飲食旅程。

星空下的浪漫晚餐，享用5道美食從第一道開胃菜「山林拾味」野菜的採集智慧、第二道「溪流尋鮮」香魚的土地滋味，第三道主菜「向海而生」多款海鮮飯，呈現族人與海洋捕食的生活連結，搭配第四道「日曬成味」飛魚樹豆湯，最後「海味留香」飛魚卵焦糖乳酪蛋糕，留下獨特美好的味覺記憶。

縣政府表示，除料理體驗外，活動也融入說菜、歌舞及餐桌交流，大家不只是「吃一道菜」，更透過食材與故事走進文化，理解族人從自然取食、保存食材到共享飲食的生活智慧。

首場活動昨晚推出反映熱烈，縣府訂9月27日及10月4日開放兩場次，每套餐食連同酒水與表演1380元，民眾訂位或查詢相關訊息，可洽蘭陽原創館專線（03）9360098，或至蘭陽原創館官方粉絲專頁與官網最新消息了解 「島食漫嚐-海之餐桌」資訊。

縣府說，未來「島食漫嚐」持續以飲食作為連結部落文化與產業的窗口，透過在地食材、原民文化與創意料理串聯，讓更多人從一席料理認識山海共存的土地樣貌，也聯結旅宿業、農友及原住民商家，拓展蘭陽原創館的合作契機。

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主食「向海而生」多款海鮮與香Q白飯，呈現族人依靠海洋捕食的生活連結。記者戴永華／攝影

蘭陽原創館推出「島食漫嚐-海之餐桌」，透過一席桌餐帶領民眾從食材認識土地、從味覺理解文化，感受原住民與自然共融的生活智慧，全套5道原住民美食與歌舞互動表演，開放報名。記者戴永華／攝影

蘭陽原創館推出「島食漫嚐-海之餐桌」，透過一席桌餐帶領民眾從食材認識土地、從味覺理解文化，感受原住民與自然共融的生活智慧，全套5道原住民美食與歌舞互動表演，開放報名。記者戴永華／攝影

「島食漫嚐」海之餐桌，專人演唱浪漫情歌。記者戴永華／攝影

最後一道「海味留香」飛魚卵焦糖乳酪蛋糕，留下獨特美好的味覺記憶。記者戴永華／攝影

蘭陽原創館推出「島食漫嚐-海之餐桌」，透過一席桌餐帶領民眾從食材認識土地、從味覺理解文化，感受原住民與自然共融的生活智慧，全套5道原住民美食與歌舞互動表演，開放報名。記者戴永華／攝影