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外媒記者提花蓮買票嚴重 花檢：剪報分案調查

中央社／ 花蓮縣30日電

前「金融時報」駐台記者席佳琳（Kathrin Hille），接受電視新聞專訪提及花蓮「所有的票都是買的」，花蓮地檢署表示，已剪報分案調查；花蓮縣長3名參選人則表示，應提具體證據，檢調嚴查偵辦；否則應還給花蓮人清白。

台灣花蓮地方檢察署主任檢察官廖榮寬接受中央社記者電訪表示，有關賄選案都積極偵辦中，為維護選舉之公平、公正，有賴全體民眾共同參與，各參選人切勿以身試法，對於席佳琳的說法，已剪報分案調查。

國民黨籍花蓮縣長參選人游淑貞回應表示，席佳琳的說法，一竿子打翻所有民意代表的努力，請席佳琳舉出實例，拿出事證，否則是對認真民代的人格傷害，是污衊、毀謗，不排除提告。

無黨籍花蓮縣長參選人張峻、魏嘉賢都表示，請席佳琳舉出具體證據，由檢調單位偵辦釐清；若無此事，應還給花蓮人清白。

花蓮縣政府不予回應，表示非縣府權責；花蓮縣選舉委員會說明，該機關負責辦理各項選務工作，賄選查察非業務範圍。

定居花蓮多年的英國金融時報前駐台記者席佳琳（Kathrin Hille），近日接受民視新聞節目專訪，談到台灣民主時透露，「花蓮那邊所有的票都是買的」。

花蓮 游淑貞 中央社

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