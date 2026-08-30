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影／宜蘭奇廟...母雞飛高溫香爐下蛋還有「護法」燒不跑 民眾嘖嘖稱奇

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市有間廟堂祝壽慶典，香客絡繹，天公爐內竟出現母雞忍受香火高溫，堅守下蛋孵化，即便煙燻羽翼也寸步不離，特殊景象吸引民眾圍觀；入夜後，另兩隻母雞飛香爐附近，保護孵蛋雞並嚴防偷蛋，讓民眾看了嘖嘖稱奇。圖／民眾提供
宜蘭市有間廟堂祝壽慶典，香客絡繹，天公爐內竟出現母雞忍受香火高溫，堅守下蛋孵化，即便煙燻羽翼也寸步不離，特殊景象吸引民眾圍觀；入夜後，另兩隻母雞飛香爐附近，保護孵蛋雞並嚴防偷蛋，讓民眾看了嘖嘖稱奇。圖／民眾提供

宜蘭市有間廟堂昨晚舉行祝壽慶典，香客絡繹不絕，天公爐內竟出現母雞忍受香火高溫，堅守下蛋孵化，即便煙燻羽翼、灰頭土臉，母雞依然寸步不離，特殊景象吸引民眾圍觀；入夜後，另外兩隻母雞飛到香爐附近「左右護法」，保護孵蛋母雞並嚴防偷蛋，讓前來參香的信眾與地方人士嘖嘖稱奇。

位於開興路的七張無極慈聖堂奉祀瑤池金母，適逢年度祝壽，廟堂湧入大量人潮，七張里長陳雋發與議長張勝德等人也來參香，目睹母雞在灼熱香爐中孵蛋景象，感到驚奇掀起眾人討論「母雞為何選擇在高溫香灰中下蛋？」「雞蛋是否會被燙熟？」不過也有信眾觀察，若將香枝集中插在香爐另一側，母雞所在的位置溫度其實相當適中。

堂主徐秀萍說，兩年多前來到宜蘭開堂，「宮廷雞」是3年多前朋友所贈，羽毛豐厚，目前下蛋的這3隻是第二代，今年年中進入繁殖階段，牠們分工明確，白天由單隻母雞留守孵蛋、其餘兩隻外出覓食，入夜後都飛到天公爐旁守護孵蛋母雞，防止陌生人趁夜偷蛋。

參拜人多香火鼎盛，母雞原本雪白的羽毛已被煙燻成米黃色，甚至一度遭香火灼傷尾翼、搞得灰頭土臉，卻始終未曾飛離天公爐半步，面對高溫炙熱仍堅持孵蛋，讓現場信眾紛紛稱奇，讚嘆「為母則強」最佳寫照。

徐秀萍表示，對這群母雞而言廟方人員都是熟面孔，由於自然孵化需要二十多天，為了確保雞蛋安全，廟方通常會細心將蛋移至香爐外繼續孵化；此外，廟堂後院還飼養了朋友贈送的山羊、鴨與狗，宛如小型動物園，這些動物都是長期相伴的家人，朝氣蓬勃，未來待其自然老去也會妥善安葬。

宜蘭市有間廟堂祝壽慶典，香客絡繹，天公爐內竟出現母雞忍受香火高溫，堅守下蛋孵化，即便煙燻羽翼也寸步不離，特殊景象吸引民眾圍觀；入夜後，另兩隻母雞飛香爐附近，保護孵蛋雞並嚴防偷蛋，讓民眾看了嘖嘖稱奇。圖／民眾提供
宜蘭市有間廟堂祝壽慶典，香客絡繹，天公爐內竟出現母雞忍受香火高溫，堅守下蛋孵化，即便煙燻羽翼也寸步不離，特殊景象吸引民眾圍觀；入夜後，另兩隻母雞飛香爐附近，保護孵蛋雞並嚴防偷蛋，讓民眾看了嘖嘖稱奇。圖／民眾提供

宜蘭市有間廟堂祝壽慶典，香客絡繹，天公爐內竟出現母雞忍受香火高溫，堅守下蛋孵化，即便煙燻羽翼也寸步不離，特殊景象吸引民眾圍觀；入夜後，另兩隻母雞飛香爐附近，保護孵蛋雞並嚴防偷蛋，讓民眾看了嘖嘖稱奇。圖／民眾提供
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宜蘭市有間廟堂祝壽慶典，香客絡繹，天公爐內竟出現母雞忍受香火高溫，堅守下蛋孵化，即便煙燻羽翼也寸步不離，特殊景象吸引民眾圍觀；入夜後，另兩隻母雞飛香爐附近，保護孵蛋雞並嚴防偷蛋，讓民眾看了嘖嘖稱奇。圖／民眾提供
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宜蘭市有間廟堂祝壽慶典，香客絡繹，天公爐內竟出現母雞忍受香火高溫，堅守下蛋孵化，即便煙燻羽翼也寸步不離，特殊景象吸引民眾圍觀；入夜後，另兩隻母雞飛香爐附近，保護孵蛋雞並嚴防偷蛋，讓民眾看了嘖嘖稱奇。圖／民眾提供
宜蘭市有間廟堂祝壽慶典，香客絡繹，天公爐內竟出現母雞忍受香火高溫，堅守下蛋孵化，即便煙燻羽翼也寸步不離，特殊景象吸引民眾圍觀；入夜後，另兩隻母雞飛香爐附近，保護孵蛋雞並嚴防偷蛋，讓民眾看了嘖嘖稱奇。圖／民眾提供

宜蘭市有間廟堂祝壽慶典，香客絡繹，天公爐內竟出現母雞忍受香火高溫，堅守下蛋孵化，即便煙燻羽翼也寸步不離，特殊景象吸引民眾圍觀；入夜後，另兩隻母雞飛香爐附近，保護孵蛋雞並嚴防偷蛋，讓民眾看了嘖嘖稱奇。圖／民眾提供
宜蘭市有間廟堂祝壽慶典，香客絡繹，天公爐內竟出現母雞忍受香火高溫，堅守下蛋孵化，即便煙燻羽翼也寸步不離，特殊景象吸引民眾圍觀；入夜後，另兩隻母雞飛香爐附近，保護孵蛋雞並嚴防偷蛋，讓民眾看了嘖嘖稱奇。圖／民眾提供

宜蘭 高溫 張勝德

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