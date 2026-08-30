開學前消防大檢查 花蓮國中小20多項設施全過關

新學期即將展開，花蓮縣政府為維護校園安全，要求縣內公立國中小及附設幼兒園、學生宿舍等場所全面辦理消防安全設備檢查，並針對發現缺失逐項改善，在開學前各校均已完成改善作業，並通過消防局或消防隊複查，為師生打造更安全的學習環境。

縣府教育處表示，消防安全攸關師生生命安全，每年都會統籌辦理校園消防安全設備檢查，並與消防局合作，委託專業消防設備師（士）及檢修機構執行檢測。

今年全縣國中小學已於3月前完成年度消防安全設備檢查申報，檢查項目包括滅火器、室內消防栓、自動灑水設備、火警自動警報系統、緊急廣播設備、柴油發電機、避難照明設備及避難方向指示燈等20多項消防設施。

教育處指出，各校完成檢查後，陸續依檢測結果改善缺失，並接受消防局或消防隊複檢確認，確保各項消防設備符合規定且運作正常，以降低火災風險。

教育處長翁書敏表示，校園消防安全除定期檢查外，更重要的是後續改善及複檢確認。此次各校完成缺失改善並通過複檢，顯示縣府與學校對校園安全的重視。

她說，教育處除持續要求學校落實消防設備維護，也將推動防災教育及防火避難演練，提升師生防災知能與緊急應變能力，強化校園防災韌性。

花蓮縣政府為維護校園安全，要求縣內公立國中小及附設幼兒園、學生宿舍等場所全面辦理消防安全設備檢查，在開學前各校均已完成改善作業。圖／花蓮縣政府提供