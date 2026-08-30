基隆9/6公演 《三笑點秋香》延至12月6日登台 觀眾持原票入場座位不變

國內第一個製作舞台版黃梅調歌劇的「蘭之馨黃梅調劇藝坊」，原訂9月6日在基隆演藝廳公演《三笑點秋香》，主角因接觸新冠肺炎個案，需隔離至少一周，公告延至12月6日演出。觀眾可持原票入場，座位不變。

蘭之馨黃梅調劇藝坊創辦人王友蘭，取得台北市立教育大學博士學位，曾任國立台灣藝術大學國樂系教授、國立海洋大學講座教授，製作廣播電視節目獲頒全球中華文化藝術薪傳獎、中國文藝協會文藝獎章及4座廣播金鐘獎、2座廣播文化獎。

王友蘭在基隆市出生，20年前結合戲曲與說唱界同好，創立「蘭之馨黃梅調劇藝坊」，首演地點就是基隆市文化中心（基隆表演藝術中心前身），2018年曾回基隆演出「梁山伯與祝英臺──黃梅調經典再現」。

王友蘭為劇藝坊20年團慶創作黃梅調喜劇《三笑點秋香》，首演選在基隆表演藝術中心演藝廳登台，9月27日晚間在台北市大稻埕戲苑9樓劇場演出。

《三笑點秋香》由王友蘭依明代小說《警世通言》唐解元一笑姻緣改編，許多地方戲曲將一笑改為三笑，因此命名《三笑點秋香》，以凌波主演的黃梅調電影《三笑》為基礎，摘選江南四才子的詩畫作品，新編十餘首黃梅調新曲，也為華府美貌的婢女新編載歌載舞的《四季歌》，並由擅長京崑、越劇、黃梅調的本劇女主角王文燕編舞。

三笑點秋香由王友蘭飾演唐伯虎，王文燕飾演秋香，演員包括高維洋、林明亦、鍾倫理、陳文慧、楊莉萍、秦玉美、廖若岑、李美珍、汪文儀、周元貞、蘇琝喻、許瑮晴、李永晉、陳宥恩、廖語謙、許祖鳴、高宇澤等，老中青三代演員共聚一堂。

蘭之馨黃梅調劇藝坊表示，三笑點秋香原訂9月6日下午2時30分在基隆表演藝術中心演出，因主角接觸新冠肺炎確診個案，醫生告知需隔離至少一周，為了大家的健康，決定延期到12月6日下午2時30公演，觀眾可持原票入場，座位不變。若當天無法觀賞，9月底前可退票。

蘭之馨黃梅調劇藝坊原訂9月6日在基隆公演《三笑點秋香》，將延至12月6日演出。圖為昔日演出照片。圖／蘭之馨黃梅調劇藝坊提供

蘭之馨黃梅調劇藝坊原訂9月6日在基隆公演《三笑點秋香》，將延至12月6日演出。圖為昔日演出照片。圖／蘭之馨黃梅調劇藝坊提供

蘭之馨黃梅調劇藝坊原訂9月6日在基隆公演《三笑點秋香》，將延至12月6日演出。圖／取自基隆表演藝術中心網站

蘭之馨黃梅調劇藝坊原訂9月6日在基隆公演《三笑點秋香》，將延至12月6日演出。圖為昔日演出照片。圖／蘭之馨黃梅調劇藝坊提供