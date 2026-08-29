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基隆市府購200盒蛋黃酥支持身障團體 邱佩琳親手烤傳遞溫情

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府購200盒蛋黃酥支持身障團體，邱佩琳親手烤傳遞溫情。圖／基隆市政府提供
基隆市府購200盒蛋黃酥支持身障團體，邱佩琳親手烤傳遞溫情。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天由副市長邱佩琳代表，購買200盒由基隆市聾啞福利協進會製作的蛋黃酥禮盒，期盼在中秋佳節的同時送上溫暖與關懷，並藉此發揮帶頭作用，號召更多社會力量投入公益採購。

邱佩琳說，市府重視身心障礙團體權益與優先採購業務的推動，優先採購不僅是法規的落實，更是公私部門展現社會責任的重要指標。身障朋友憑藉自身努力生產出品質優良、誠意滿滿的商品，非常值得社會各界給予實質支持。邀請各大公家機關、民間企業、在地團體及廣大市民朋友共襄盛舉，選購身障團體的優先採購商品。

基隆市政府社會處長楊玉欣表示，期待透過市府提供推廣平台與實質認購，並熱切期待團隊用心生產的各項產品能夠被更多人看見與購買，讓每一筆消費都能轉化為支持身障朋友持續前進的動力，攜手來做公益、傳遞社會溫情。

基隆市優採商品包含社團法人基隆市聾啞福利協進會主打蛋奶素烘焙糕點，提供鳳梨酥與蛋黃酥，滿20盒且金額達萬元享本島免運、50盒以上享98折（聯絡人：陳小姐，訂購專線：（02）24291433；社團法人基隆市腎友協會的文創手作拼布禮盒，預購30組以上享9折、滿2萬元享免運（聯絡人：黃小姐/張小姐，訂購專線：（02）24325578。

基隆市府購200盒蛋黃酥支持身障團體，邱佩琳親手烤傳遞溫情。圖／基隆市政府提供
基隆市府購200盒蛋黃酥支持身障團體，邱佩琳親手烤傳遞溫情。圖／基隆市政府提供

基隆市府購200盒蛋黃酥支持身障團體，邱佩琳親手烤傳遞溫情。圖／基隆市政府提供
基隆市府購200盒蛋黃酥支持身障團體，邱佩琳親手烤傳遞溫情。圖／基隆市政府提供

基隆市府購200盒蛋黃酥支持身障團體，邱佩琳親手烤傳遞溫情。圖／基隆市政府提供
基隆市府購200盒蛋黃酥支持身障團體，邱佩琳親手烤傳遞溫情。圖／基隆市政府提供

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