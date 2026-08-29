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「台東十大地雷特產」AI影片瘋傳 縣府怒駁：無證據別汙名農民

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
社群平台近日流傳「台東十大地雷特產」AI短影音，以AI旁白搭配外縣市及國外畫面，指稱台東多項農產品有問題，縣府今駁斥影片缺乏可查證事證。圖／擷取自網路社群
社群平台近日流傳「台東十大地雷特產」AI短影音，以AI旁白搭配外縣市及國外畫面，指稱台東多項農產品有問題，縣府今駁斥影片缺乏可查證事證。圖／擷取自網路社群

社群平台近日流傳「台東十大地雷特產」短影音，以AI旁白搭配畫面，指稱池上米混充、金針泡藥、外地茶混充鹿野茶及蜂蜜摻糖等，引發網友討論。縣府今天嚴正駁斥，影片未提出具體可查證來源，部分畫面甚至來自外縣市及國外，卻將虛構或個案說法包裝成普遍現象，已傷害農民名譽及消費者對台東農產品的信任。

縣府農業處表示，台東農產品從田間生產紀錄、技術輔導、安全檢測，到評鑑、驗證及追溯都有制度把關，消費者不應僅憑網路影片或包裝宣傳文字，就對整個產地農產品下定論。

針對池上米混充，農業處指出，池上米具有產地證明標章，僅核發給在池上鄉實際耕作，並提出農地、栽培紀錄、農藥檢測及收穀證明者，產品還須符合產地、安全、CNS品質及食味值65分以上等條件，標章數量依面積、產量核發，並持續接受市場抽檢，消費者可透過池上鄉公所系統核對編號。

至於蜂蜜摻糖說法，農業處表示，網傳影片沒有提出具體產品或檢驗結果。通過產銷履歷驗證的蜂蜜，須完成養蜂登錄、依TGAP規範記錄生產流程並接受第三方驗證，消費者可掃描QR Code查詢。市面標示「蜂蜜」、「100%蜂蜜」或「純蜂蜜」者為原蜜，若添加糖漿則須標示「加糖蜂蜜」。

金針部分，縣府每逢產季進行農藥及二氧化硫抽驗，也推廣無硫加工；紅烏龍則透過分級評鑑、製茶技術輔導、年度抽驗及產銷履歷提升品質。鳳梨釋迦也有年度優質果園評鑑，並進行農藥殘留抽驗。

農業處強調，有具體違規案件一定查明來源、依法處理，絕不護短；但對沒有來源、沒有檢驗結果，甚至以AI旁白及外地、國外畫面拼湊的影片，也不應任意汙名化台東農業。呼籲消費者選購時認明標章、查看產地及追溯資訊，別讓一段沒有證據的網路影片，抹煞農民長期耕作的努力。

台東 農民

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