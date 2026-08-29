花蓮傾斜老榕加樹支架 兩潭自行車道「會走路的樹」亮點可期

花蓮兩潭自行車道鄰近鳥踏石公園、米崙車站路段2棵傾斜老榕樹，縣府經專業評估，初期採支架加固，等待氣根垂落形成新支柱根，預期形成「會走路的樹」，添沿線新亮點。

花蓮縣政府觀光處表示，鳥踏石過去在1980年代是熱鬧漁村，也是早年居民戲水及生活重要場域，老榕樹見證地方發展，是居民共同生活記憶。

觀光處與專業團隊評估後，決定採「加固非移除」方式，以白鐵支架進行樹體支撐固定，降低老樹持續傾斜及倒臥風險，也整理氣根兼顧樹木後續生長。

觀光處解釋，以粗竹管包覆並引導部分氣根向下生長，待氣根逐漸茁壯、自然增厚，就可逐步取下人工支架，讓老樹回歸自然且穩定生長狀態。

觀光處指出，因老榕樹垂落後的氣根可逐漸形成新的支柱根，隨著樹冠向外「行走」，因此具有「會走路的樹」意象，未來成為兩潭自行車道兼具自然教育、地方故事及特色的亮點。

觀光處表示，針對受風雨侵襲、樹體傾斜或生長重心偏移的樹木，縣府將持續透過巡查及專業評估，依個案狀況採取修剪、支撐、加固或養護等措施，在確保公共安全前提下，盡力保存珍貴綠色資產。