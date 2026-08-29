台東農改場發布警報 池上水稻葉稻熱病現蹤籲防治

台東地區日前連日豪雨，田間濕度高，台東區農業改良場監測到池上鄉已零星出現水稻葉稻熱病，呼籲農民採取防治措施。

農業部台東區農業改良場今日在官方網站貼出警報通知，目前台東轄區水稻生長多處於秧苗期，部分田區正進入分蘖期，受颱風及熱帶性低氣壓影響，連日遭受豪雨襲擊，水稻疫情監測發現，池上鄉部分地區已零星出現葉稻熱病病徵。

近日豪雨導致田間濕度高，短時間內即可能爆發疫情，台東農改場籲請農友雨後務必巡視田區、落實排水，並掌握時機及時採取防治措施。

台東農改場表示，稻熱病為水稻主要流行病害，俗稱「稻瘟」，其發生與氣溫、高濕度及肥培管理密切相關。連日豪大雨造成田間長期處於高濕狀態，加上雨水飛濺極易加速病原菌孢子傳播與侵入植株；若遇氣溫忽冷忽熱，水稻抵抗力減弱，更易發病。

若農友於雨前或雨後施用過量氮肥，導致水稻過度徒長、葉片柔弱且葉色濃綠，將顯著降低植株對病害的抗性，極易讓稻熱病乘虛而入。

台東農改場表示，病原菌感染葉片後，初期會在葉表形成墨綠色或灰綠色小斑點，隨後擴大為兩端較尖的紡錘形病斑。病斑中央呈現灰白色，邊緣紅褐色，外圍伴有黃暈。豪雨過後若疏於巡視與防範，病斑迅速融合會造成葉片枯萎，影響初期分蘖與水稻生育，亦會增加後期發生穗稻熱病的風險。

台東農改場提供防治策略，在耕作防治上，雨後應儘速排空田間積水，維持良好通風與採光。暫緩過度施用氮肥，適度補充鉀肥增強稻株的韌性。

預防性藥劑，若田區尚未發病，可於雨後施用6%撲殺熱粒劑，保持適當水深以增強稻株抗病力。若葉色過於濃綠，則可選用75%三賽唑可溼性粉劑3000倍或41.7%三賽唑水懸劑1500倍。

若田區已出現病斑，就必須採取治療性藥劑，應於雨後選用50%護粒松乳劑1000倍或45%喜樂克拉乳劑1200倍 （加展著劑CS-7，2000倍）。其餘藥劑可上網參考「農藥資訊服務網」或「植物保護資訊系統」。農友若有其他防治相關問題，可洽台東農改場植物保護研究室 （電話089-325015）諮詢。