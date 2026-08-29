豪雨連炸稻田！台東池上驚見稻熱病 農改場急籲雨後快巡田搶防治

連日豪雨襲擊台東，水稻田也面臨病害威脅。農業部台東區農業改良場表示，目前台東轄區水稻多處於秧苗期，部分田區已進入分蘗期，近期疫情監測發現，池上鄉部分地區已零星出現葉稻熱病病徵，受到豪雨造成田間高濕環境影響，短時間內可能擴大發生，呼籲農民雨後務必巡田、加強排水，及早防治。

農改場指出，稻熱病俗稱「稻瘟」，是水稻重要流行病害，發生情形與氣溫、高濕度及肥培管理密切相關。這波豪雨讓田間長時間處於高濕狀態，加上雨水飛濺，容易加速病原菌孢子傳播及侵入稻株；若氣溫忽冷忽熱，水稻抵抗力下降，也會增加感染機會。

農改場提醒豪雨前後農民若施用過量氮肥，使水稻生長過於旺盛、葉片柔弱且呈濃綠色，反而會降低稻株抵抗力，成為稻熱病入侵的「破口」。

葉稻熱病初期不易察覺，葉片表面會先出現墨綠色或灰綠色小斑點，之後逐漸擴大成兩端尖、中間寬的紡錘形病斑，中央呈灰白色、邊緣紅褐色，外圍並可能出現黃暈。若豪雨後沒有及時處理，病斑可能快速融合，使葉片枯萎，不僅影響水稻分蘗及生長，也可能提高後期發生穗稻熱病的風險。

農改場建議，農民雨後應儘速排空田間積水，維持通風及日照，並暫緩過度施用氮肥，可適度補充鉀肥提升稻株韌性。

在藥劑防治方面，尚未發病的田區，可依核准使用範圍選用6%撲殺熱粒劑進行預防；若葉色過於濃綠，也可選用75%三賽唑可溼性粉劑或41.7%三賽唑水懸劑。已經出現病斑的田區，則應把握雨後時機，依核准使用方法選用50%護粒松乳劑或45%喜樂克拉乳劑等藥劑防治。