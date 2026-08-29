快訊

林智堅棒球場案獲不起訴 綠營轟高虹安、柯文哲「欠一個道歉」

手機特價優惠！三星Galaxy S25+砍1萬3 蘋果iPhone 17 Pro省3010元

黃乙玲淡出11年罕見發聲！悼念陳盈潔盼來生再相會

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨連炸稻田！台東池上驚見稻熱病 農改場急籲雨後快巡田搶防治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
豪雨過後稻熱病恐擴大，台東池上部分稻田已零星出現葉稻熱病病徵，稻葉可見明顯病斑，農改場呼籲農友雨後儘速巡田、排水並及早防治。圖／台東農改場提供
豪雨過後稻熱病恐擴大，台東池上部分稻田已零星出現葉稻熱病病徵，稻葉可見明顯病斑，農改場呼籲農友雨後儘速巡田、排水並及早防治。圖／台東農改場提供

連日豪雨襲擊台東，水稻田也面臨病害威脅。農業部台東區農業改良場表示，目前台東轄區水稻多處於秧苗期，部分田區已進入分蘗期，近期疫情監測發現，池上鄉部分地區已零星出現葉稻熱病病徵，受到豪雨造成田間高濕環境影響，短時間內可能擴大發生，呼籲農民雨後務必巡田、加強排水，及早防治。

農改場指出，稻熱病俗稱「稻瘟」，是水稻重要流行病害，發生情形與氣溫、高濕度及肥培管理密切相關。這波豪雨讓田間長時間處於高濕狀態，加上雨水飛濺，容易加速病原菌孢子傳播及侵入稻株；若氣溫忽冷忽熱，水稻抵抗力下降，也會增加感染機會。

農改場提醒豪雨前後農民若施用過量氮肥，使水稻生長過於旺盛、葉片柔弱且呈濃綠色，反而會降低稻株抵抗力，成為稻熱病入侵的「破口」。

葉稻熱病初期不易察覺，葉片表面會先出現墨綠色或灰綠色小斑點，之後逐漸擴大成兩端尖、中間寬的紡錘形病斑，中央呈灰白色、邊緣紅褐色，外圍並可能出現黃暈。若豪雨後沒有及時處理，病斑可能快速融合，使葉片枯萎，不僅影響水稻分蘗及生長，也可能提高後期發生穗稻熱病的風險。

農改場建議，農民雨後應儘速排空田間積水，維持通風及日照，並暫緩過度施用氮肥，可適度補充鉀肥提升稻株韌性。

在藥劑防治方面，尚未發病的田區，可依核准使用範圍選用6%撲殺熱粒劑進行預防；若葉色過於濃綠，也可選用75%三賽唑可溼性粉劑或41.7%三賽唑水懸劑。已經出現病斑的田區，則應把握雨後時機，依核准使用方法選用50%護粒松乳劑或45%喜樂克拉乳劑等藥劑防治。

豪雨 稻熱病 台東

延伸閱讀

連日豪雨雲林農損近千公頃 水林地瓜剛種下就泡水黃葉

豪雨颱風恐影響開學 應變中心要求落實校園災情通報

台中潭子國中、潭陽國小屋頂積水、植物竄根漏水 會勘將改善

南部雨沒完沒了 將有低壓擾動發展 粉專：若成颱逼近台灣恐更慘

相關新聞

基隆減輕弱勢家庭夜間照顧壓力 謝國樑推星光守護券：免費夜間臨托

基隆市長謝國樑為減輕弱勢家庭夜間照顧壓力，降低兒童夜間獨留風險，基隆市政府宣布由兒童及少年事務處攜手社會處跨局處合作，推出「星光守護券」，針對有夜間臨時托育需求的弱勢及特殊幼兒個案家庭，經社工評估後提供免費夜間臨托服務。

豪雨連炸稻田！台東池上驚見稻熱病 農改場急籲雨後快巡田搶防治

連日豪雨襲擊台東，水稻田也面臨病害威脅。農業部台東區農業改良場表示，目前台東轄區水稻多處於秧苗期，部分田區已進入分蘗期，近期疫情監測發現，池上鄉部分地區已零星出現葉稻熱病病徵，受到豪雨造成田間高濕環境影響，短時間內可能擴大發生，呼籲農民雨後務必巡田、加強排水，及早防治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。