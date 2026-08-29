基隆市長謝國樑為減輕弱勢家庭夜間照顧壓力，降低兒童夜間獨留風險，基隆市政府宣布由兒童及少年事務處攜手社會處跨局處合作，推出「星光守護券」，針對有夜間臨時托育需求的弱勢及特殊幼兒個案家庭，經社工評估後提供免費夜間臨托服務。

謝國樑表示，基隆是全國第二個提供夜間臨托服務的縣市，繼今年1月1日起推出送給新生兒家長免費日間托育的「神隊友召喚卡」後，市府再推出「星光守護券」，協助經濟或照顧資源不足由主責社工進場個案處遇的幼兒家庭。

謝國樑說，「這不只是福利，更是走在社安網前面的主動預防。」期待透過及早提供支持，避免孩子因家庭臨時遭遇困難而面臨夜間無人照顧的情形，讓家長能夠安心、孩子也能安全獲得照顧。

市府兒少處長吳雨潔指出，「星光守護券」主要發放對象為6個月以上至未入國民小學前，設籍或實際居住基隆市的幼童，包括4處社會福利服務中心服務中的脆弱家庭兒童、兒少保護案件兒童、家庭暴力低風險個案子女，以及其他經兒少處或社會處社工評估有夜間臨時托育需求的特殊家庭。

符合資格者經社工評估及申請後，每名兒童每次可核發4張星光守護券，每張限使用一個時段，即晚間7時至11時，或晚間11時至翌日上午7時，自申請日起有效期限3個月，家長可持券至信義社區公共家園預約夜間臨托服務，減輕家庭夜間照顧負擔。

吳雨潔表示，此次透過兒少處與社會處合作，由第一線社工主動發掘有需求的家庭，再銜接夜間托育資源，希望讓服務主動走進家庭，在家庭最需要協助的時候即時提供支持，進一步強化基隆市兒少及家庭支持安全網。未來也將持續整合兒少、社政及托育資源，打造基隆具有更友善、更安心的育兒環境。

基隆減輕弱勢家庭夜間照顧壓力，謝國樑推星光守護券，免費夜間臨托。圖／基隆市府兒少處提供