亞太永續博覽會基隆館 市府攜手9特色業者地方創生與產業轉型

「2026第五屆亞太永續博覽會」昨起在台北世貿一館登場，基隆市政府攜手9間在地業者參展「基隆館」，聚焦海洋永續、產業轉型、創新研發及地方創生等主題，展現基隆如何將永續理念融入城市治理、產業發展與日常生活，邀請民眾走進展區，看見基隆從山海港灣出發的永續行動。

基隆市政府於8月27日至29日攜手毅太企業股份有限公司、順易利實業有限公司、森田生技企業社、和平島地質公園、BlueTrend藍色脈動、台續有限公司、mooni沐澧、智慧光科技及椏楓實業等9家在地夥伴共同參展。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新蒞臨基隆展區，市府產發處長蔡馥嚀及綜發處長陳瑋陪同與在地參展夥伴交流，展現對基隆推動永續城市、產業轉型及地方創生行動的支持。

基隆市政府以港灣城市特色為基礎，持續推動海洋永續、循環經濟、淨零減碳及地方創生，從環境保育到產業升級、從青年創業到地方經濟發展，透過公私協力串聯城市各方能量，讓永續行動落實在城市生活。

在創新研發方面，市府持續推動地方型SBIR，鼓勵在地中小企業投入智慧科技、綠色永續及創新研發，協助企業將創意轉化為實際產品與服務，提升在地產業競爭力。地方創生則以青年與在地為核心，透過地方創生孵育基地串聯青年、社區與企業，將基隆獨有的港灣文化、山海特色及生活記憶轉化為創新產業與商業模式。

市府在海洋永續積極推動海洋保育與環境守護，從鯨豚救援、生態保育到海岸環境維護。面對淨零轉型趨勢，市府推動「機車產業綠能轉型補助計畫」，協助傳統機車維修業者導入油電合一服務模式，帶動傳統產業朝低碳轉型。

蔡馥嚀表示，市府將持續透過公私協力，從友善生活、產業升級、環境永續到地方創生，將「永續」作為具體的城市治理行動，讓企業、青年、社區及市民都能成為城市永續發展的一份子。

亞太永續博覽會基隆館，市府攜手9間特色業者地方創生與產業轉型。圖／基隆市府產發處提供

亞太永續博覽會基隆館，市府攜手9間特色業者地方創生與產業轉型。圖／基隆市府產發處提供

亞太永續博覽會基隆館，市府攜手9間特色業者地方創生與產業轉型。圖／基隆市府產發處提供