費時3年 花蓮吉安續修鄉志60萬字記錄20年發展軌跡

花蓮吉安鄉是全縣人口第二多鄉鎮，鄉志前次出版逾20年，鄉公所啟動修訂工程，費時3年，今天發表「續修吉安鄉志」，分成上下冊、十大篇章。鄉長游淑貞說，這是留給下一代的珍貴資產，希望作為世代傳承的重要典籍。

「續修吉安鄉志」由國立東華大學副教授郭俊麟擔任總編纂，從2022年底啟動，期間歷經403地震，花了3年多完成60萬字，續修斷代涵蓋2002年至2024年，團隊在既有史書資料上，廣泛蒐集公私部門檔案、統計數據，也加入田野調查和口述訪談。

十大篇章分成大事紀、自然、政事、歷史、社會與宗教、教育與人口、建設與環保、經濟、文化觀光，以及人物篇，人物篇26位代表性人物包括花蓮首位民選縣長楊仲鯨、首位原民校長李來旺、教育家與文化推廣者楊守全、日據時期吉野村重要推手清水半平，以及在體育、文化等領域卓有成就的人士，今天在福容花蓮店發表，多位地方人士出席，也邀請人物篇家屬分享心情。

郭俊麟表示，「續修吉安鄉志」大量運用地圖與統計圖表，並利用地理資訊系統技術進行空間資料整合與重新製圖，提升數據可讀性，還強化大事紀的功能，人物篇納入原住民族、女性及基層文化實踐者，讓地方歷史主體更加多元。

此書除了印刷紙本，也有數位版本上傳國家圖書館電子書系統。鄉長游淑貞說，她擔任兩屆吉安鄉長，努力爭取中央與縣級補助來推動鄉政，這幾年預算從原本３億2000萬，到去年已達9億，是三倍的成長。她是教育出身，一直在想除了硬體建設，還有什麼能夠留給吉安鄉，這次續修鄉志，為20年來吉安鄉的變遷與進步寫下清晰紀錄，也希望留給後代子孫重要的文史資產

花蓮吉安鄉續修鄉志，鄉長游淑貞盼成為下一代珍貴的文史資產。記者王燕華／攝影