影／基隆火車站設共享運具 童子瑋：串聯山海河帶動觀光及通勤

民進黨基隆市參選人議長童子瑋今提出「共享運具・低碳基隆」交通政策，主張將共享自行車、電輔自行車及共享電動機車導入基隆，並以基隆車站、八堵車站等交通節點為核心，串聯既有自行車路網，打造「基隆站向海、八堵站向河、田寮河串城市」的慢行交通系統。童子瑋說，共享運具不只是多一種交通工具，而是要補上基隆通勤與觀光的「最後一塊拼圖」。

童子瑋指出，基隆是全台通勤比例最高的城市，許多市民每天仰賴台鐵、公車及國道客運往返。但從車站、轉運站到住家、學校或工作地點的「最後一哩路」，往往仍得靠私人汽機車接送，也增加車站周邊停車壓力。

童子瑋說，未來將在百福、七堵、八堵、暖暖等車站，以及城際轉運站、基隆北站、六合停車場等交通節點設置共享運具站點，再逐步延伸至學校、商圈與社區。同時因應基隆多山多坡的地形，著重推廣電輔自行車，並以共享電動機車補足中程移動需求。

除了共享運具，童子瑋也提出整合基隆現有自行車路網，規畫「外木山線、田寮河線、基隆河線、八斗子線」四大路線。從基隆車站向海可經流浪頭、外木山延伸至萬里、金山；向城市則沿田寮河串聯文化中心、廟口、市區商圈及六合停車場；八斗子則以車站為中心，串聯海大、碧砂漁港、海科館、瑞濱及東北角，讓自行車不只服務通勤，也成為基隆觀光的新選擇。

針對基隆河自行車道長期存在的「八堵斷點」，童子瑋也提出具體改善方案。目前自行車騎至八堵橋頭後，必須離開河岸進入一般道路，直到八堵抽水站附近才能重新接回自行車道。未來將推動新建「八堵河岸景觀單車橋」連結基隆河兩岸，並比照暖江橋模式，打通八堵鐵橋橋下通行空間，把汐止、五堵、七堵、八堵、暖暖一路到瑞芳的基隆河自行車廊帶真正串聯起來。

童子瑋說，基隆的交通改善不能只停留在「把人送到基隆」，更要思考下車以後怎麼走。「短程騎共享自行車、中程騎共享機車、長程搭大眾運輸」，讓市民從車站回家更方便，也讓觀光客從車站出發，就能自在走進基隆的山海城。

民進黨基隆市參選人議長童子瑋今提出「共享運具・低碳基隆」交通政策。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市參選人議長童子瑋今提出「共享運具・低碳基隆」交通政策。記者游明煌／攝影