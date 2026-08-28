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花蓮推動淨零轉型有成 永續行動獎勇奪1金2銀2銅

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
第六屆TSAA台灣永續行動獎昨天頒獎，花蓮縣府獲得1金2銀2銅共5項大獎。圖／花蓮縣環保局提供
第六屆TSAA台灣永續行動獎昨天頒獎，花蓮縣府獲得1金2銀2銅共5項大獎。圖／花蓮縣環保局提供

花蓮縣府近年以淨零轉型為主軸，推動建置全國首座採集中收運處理的璞石閣生質能源中心，與台泥合作以高溫水泥窯處理家戶垃圾等政策。台灣永續行動獎昨天頒獎，花蓮勇奪1金2銀2銅，肯定縣府淨零轉型的努力與用心。

台灣永續能源研究基金會主辦2026第六屆TSAA台灣永續行動獎昨天頒獎，花蓮縣府以「洄瀾領航淨零轉型示範」專案獲得金獎，專案以「一心五力」為核心，包括原住民野菜學校的原民韌性力、台泥DAKA再生資源中心轉廢為能的「產業轉型力」，還有推動公部門循環餐盒蔬食行動的「生活低碳力」等，將數位治理、文化與產業創新融入淨零排碳的政策方向。

銀獎「花蓮畜能、永續洄瀾」專案是在玉里鎮建置的「璞石閣生質能源中心」，採用「畜牧廢棄物、再生能源、農業利用」的循環經濟模式，去年7月通過溫室氣體自願減量專案註冊。

另一個銀獎「瀾青創力」專案，則是縣府青年發展中心建構的「青創共伴圈」，在花蓮面對青年外流與城鄉資源落差挑戰下，為青年打造創生聚落，讓返鄉青年有機會在地深耕。

縣長徐榛蔚表示，花蓮這幾年面臨多個環境考驗，更能深刻體會守護環境的重要性，這次獲得5項大獎，榮耀屬於全體縣民。

花蓮縣環保局表，為鼓勵更多人減碳，即日起10月18日，下載「淨零台灣APP」並完成報名，將無肉飲食、爬樓梯、騎腳踏車、搭大眾運輸等日常減碳行為累積為個人碳資產，即可抽日本雙人來回機票等大獎。可上臉書專頁https://www.facebook.com/share/18zLdYqf74/查詢。

第六屆TSAA台灣永續行動獎昨天頒獎，花蓮縣府獲得1金2銀2銅共5項大獎。圖／花蓮縣環保局提供
第六屆TSAA台灣永續行動獎昨天頒獎，花蓮縣府獲得1金2銀2銅共5項大獎。圖／花蓮縣環保局提供

第六屆TSAA台灣永續行動獎昨天頒獎，花蓮縣府獲得1金2銀2銅共5項大獎，環保局長饒慶龍（右）出席領獎。圖／花蓮縣環保局提供
第六屆TSAA台灣永續行動獎昨天頒獎，花蓮縣府獲得1金2銀2銅共5項大獎，環保局長饒慶龍（右）出席領獎。圖／花蓮縣環保局提供

第六屆TSAA台灣永續行動獎昨天頒獎，花蓮縣府獲得1金2銀2銅共5項大獎。圖／花蓮縣環保局提供
第六屆TSAA台灣永續行動獎昨天頒獎，花蓮縣府獲得1金2銀2銅共5項大獎。圖／花蓮縣環保局提供

第六屆TSAA台灣永續行動獎昨天頒獎，花蓮縣府獲得1金2銀2銅共5項大獎。圖／花蓮縣環保局提供
第六屆TSAA台灣永續行動獎昨天頒獎，花蓮縣府獲得1金2銀2銅共5項大獎。圖／花蓮縣環保局提供

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