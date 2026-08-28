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影／基隆中元祭主普壇普度大典葷食連桌 麻油雞湯、空心菜別有用意

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鷄籠中元祭今年傳承第172年，昨晚在主普壇舉行普度大典，各式供品中西共融。圖／基隆市政府提供
鷄籠中元祭今年傳承第172年，昨晚在主普壇舉行普度大典，各式供品中西共融。圖／基隆市政府提供

鷄籠中元祭今年傳承第172年，歷經多日來的開龕門、主普壇開燈放彩、迎斗燈，以及市區封街放水燈遊行、望海巷施放水燈頭等傳統科儀，昨晚在主普壇舉行普度大典，各式供品中西共融，其中「五牲雕」巧妙地將豬頭、魚、雞、鴨等與麵糰結合雕刻為藝術品，還有特別準備的麻油雞湯、空心菜也都多有用意。

主普壇大典由基隆市副市長邱佩琳、今年輪值主普劉唐杜姓宗親會主委劉柏宏、理事長劉俊嶺、執行長劉韋巡、總幹事劉鐙疄、副總幹事杜烽睿及各姓宗親會等代表齊聚。

市府文化觀光局副局長鄭鼎青說，昨晚普度祭儀祭品有12座孤棧，含祝賀地官大帝壽誕的麵線棧和壽桃棧、象徵山珍的薑棧、海味的鹽棧還有摩訶棧和必桃棧等。

摩訶（Maha）源自梵文，意指「偉大」，意涵普度眾生；「必桃」在閩南語中有「裂開」之意，象徵祝壽，此物在蒸熟後會自動裂開，寓意為願亡靈早日轉世，具有其背後深厚的文化意義。

普度現場準備各式供品，葷食連桌上的「五牲雕」供品，巧妙地將豬頭、魚、雞、鴨等與麵糰結合雕刻為藝術品，葷食連桌的麻油雞湯，專為難產過世的女性孤魂準備，反映傳統產婦「作月內」文化，體現多元文化關懷兼容中元普度文化。祭典以盛滿清水的空心菜作為連桌最後一道菜收尾，象徵人鬼關係的淡泊，代表儀式來到尾聲。

邱佩琳表示，鷄籠中元祭是基隆重要的文化記憶，也是促進地方和諧與交流的重要平台。每年參與中元祭都深受感動，前晚放水燈遊行，即使海浪強勁，宗親及工作人員仍堅守崗位完成儀式，展現基隆人對傳統文化的熱情與執著。

文化觀光局長江亭玫表示，中元祭最重要的精神就是「悲天憫人」，過去漳泉械鬥、戰爭的歷史背景，從開龕門、開燈放彩、迎斗燈、放水燈到昨晚完整祭儀，展現雞籠中元祭為國家重要無形文化資產的價值。

鷄籠中元祭今年傳承第172年，昨晚在主普壇舉行普度大典，各式供品中西共融。圖／基隆市政府提供
鷄籠中元祭今年傳承第172年，昨晚在主普壇舉行普度大典，各式供品中西共融。圖／基隆市政府提供

鷄籠中元祭今年傳承第172年，昨晚在主普壇舉行普度大典，各式供品中西共融。圖／基隆市政府提供
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鷄籠中元祭今年傳承第172年，昨晚在主普壇舉行普度大典，各式供品中西共融。圖／基隆市政府提供
鷄籠中元祭今年傳承第172年，昨晚在主普壇舉行普度大典，各式供品中西共融。圖／基隆市政府提供

鷄籠中元祭今年傳承第172年，昨晚在主普壇舉行普度大典，各式供品中西共融。圖／基隆市政府提供
鷄籠中元祭今年傳承第172年，昨晚在主普壇舉行普度大典，各式供品中西共融。圖／基隆市政府提供

中元祭 基隆 普度

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