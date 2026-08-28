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台東大坡池樹幹疑修樹遭粗暴折斷 鄉長揭真相

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
池上鄉公所則表示，目前並無樹木修剪工程，不排除是清除布袋蓮、雜木枯枝時，施工機具不慎碰撞造成。圖／讀者提供
池上鄉公所則表示，目前並無樹木修剪工程，不排除是清除布袋蓮、雜木枯枝時，施工機具不慎碰撞造成。圖／讀者提供

台東縣池上鄉知名景點大坡池近日有民眾發現，池畔部分樹木出現枝幹遭折斷情形，斷口明顯，乍看之下疑似有人進行樹木修剪，讓民眾直呼「太粗暴」，也擔心大坡池周邊樹木景觀及生長受到影響。鄉公所表示，目前大坡池並沒有樹木修剪工程，初步研判可能與近期清除布袋蓮及雜木枯枝的作業有關。

鄉長林建宏表示，目前大坡池並沒有進行樹木修剪工程，因此民眾所看到的樹幹斷裂情形，並非公所修樹時刻意將樹木折斷。日前受到大雨影響，大坡池北側有布袋蓮、雜木及枯枝等被雨水沖出或堆積，目前有相關環境清除作業，不排除施工人員操作機具過程中，不慎撞擊到樹木枝幹，才造成民眾看到的斷裂情形。

他表示，公所了解民眾對大坡池景觀及樹木的重視，也會提醒工程人員在環境清理作業時，務必更加小心，注意周邊樹木及其他設施，避免機具作業造成不必要的損傷。

林建宏強調，公所如果有樹木修剪需求，均會委由專業工程團隊處理，並由專業人員依照樹木實際狀況修剪，現在也不再採取過去較常見的「齊頭式」修剪方式，不會為了整齊而大幅度削除枝葉。

有民眾近日到大坡池散步、遊憩時，注意到部分樹木枝幹被直接折斷，從現場觀看，斷裂位置並不像一般細部修枝後的整齊切口，而是呈現枝幹斷裂狀態，因此第一時間以為是正在進行樹木修剪工程，忍不住質疑施工方式是否過於粗暴。

劉姓鄉民說，看到樹枝斷掉時確實會覺得「怎麼會弄成這樣」，尤其大坡池的環境本來就很漂亮，樹木與湖畔景觀相互搭配，如果施工真的需要處理樹木，希望相關單位能更加注意方式，該修的就專業修剪，不要讓民眾看起來像是硬折下來的。

也有人認為，近期台東多次出現大雨，池畔環境可能累積不少漂流物、布袋蓮及枯枝，若是清理環境時不慎造成樹木受損，也應該讓民眾知道實際工程內容，避免因現場看起來像是樹木遭到破壞，而產生誤解。

對於民眾反映的樹木斷裂問題，林建宏表示，公所也將持續注意大坡池周邊環境，在布袋蓮、雜木及枯枝清除等工作時，加強施工安全及周邊樹木保護，避免類似情況再次發生。

台東池上鄉大坡池近日被民眾發現多處樹木枝幹折斷，斷裂狀況引發民眾質疑是否修樹施工過程過於粗暴。圖／讀者提供
台東池上鄉大坡池近日被民眾發現多處樹木枝幹折斷，斷裂狀況引發民眾質疑是否修樹施工過程過於粗暴。圖／讀者提供

台東池上鄉大坡池近日被民眾發現多處樹木枝幹折斷，斷裂狀況引發民眾質疑是否修樹施工過程過於粗暴。圖／讀者提供
台東池上鄉大坡池近日被民眾發現多處樹木枝幹折斷，斷裂狀況引發民眾質疑是否修樹施工過程過於粗暴。圖／讀者提供

台東 鄉長

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