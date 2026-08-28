基隆強降雨頻致災 防水閘門助保命

中颱沙德爾颱風逼近，中央氣象署昨發布海上颱風警報。過去常淹水的大武崙地區除了市府積極完成大武崙溪改善工程，近年武崙里「防災自主隊」協助基金一路店家架設防水閘門，自主巡視里內水溝、大武崙溪流等，在公部門之前做好防災、減災工作。

二○一七年六月大武崙溪溢堤的六二水災，因強降雨超過大武崙溪的排水系統承受範圍，淹水約一到一點五公尺；二○二四年基隆因颱風豪雨侵襲頻頻淹水，市府補助一萬五至十一萬元設防水閘門。

日前愛四路一帶白海豚颱風外圍環流及漲潮淹大水，市府正研擬補助申請計畫，但專案通常一個年度就結束，無法常態性提供。

武崙社區防災團隊獲得北北基自主防災考評優等社區，參加七次考評，一次甲等、五次優等、一次特優，今年度吸引到三民社區也加入，地方的投入大大降低大崙地區商家淹水之苦。

武崙里長李文財說，平常都自主防災清除水溝、嚴格監控水位，一有狀況就全體總動員出動，也協助社區店家、民宅架設防水閘門，約五分鐘就可完成。

鄰長黃吉表示，六二水患家裡淹大水，非常的嚴重，以前聽到大雨心就驚，裝了防水閘門之後，只要有颱風及強降雨就馬上裝上，他動作熟練，也幫忙其他店家架設，讓水淹不進社區大門及店內，民眾比較安全。

市府工務處長簡翊哲表示，豪雨期間道路側溝及排水設施若遭落葉、泥砂或雜物阻塞，很容易影響排水效率，里民及防災志工若能在安全前提下，主動巡查、清溝及清淤，就能排除積淹水風險。社區熟悉自己生活環境的易淹水點位，更能在第一時間即時排除風險。